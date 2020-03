World of Warcraft: esperienza raddoppiata fino al 20 aprile

La pandemia del coronavirus COVID-19 sta costringendo molte persone a stare in casa. Con la cancellazione dell'E3 ed il Gamescom in bilico, Blizzard corre in aiuto ai propri utenti di World of Warcraft attivando un buff che fornisce il 100% di esperienza in più ai giocatori.

Se sei tra le mura di casa e ti ritrovi nuovamente su Azeroth o stai salendo di livello con un nuovo personaggio (o due), otterrai un bonus speciale che ti aiuterà nel tuo viaggio. Fino al 20 aprile 2020, tutti i personaggi in Battle for Azeroth, Legion ed Edizione introduttiva otterranno un beneficio chiamato "Venti della Saggezza", che fornirà un aumento del 100% all'esperienza ottenuta!

I personaggi potranno anche usufruire dell'esperienza aggiuntiva mentre indossano i loro cimeli preferiti. Non passerà molto tempo prima di ritrovarsi ad affrontare il Dio Antico N'zoth e i suoi servitori a Ny'alotha, la Città Risvegliata

Questo è il comunicato di Blizzard che cerca di alleviare in questo modo la permanenza forzata in casa. Tutti i giocatori potranno usufruire di questo buff, sia se in possesso della Starter Edition o Legion, l'unica azione richiesta quindi è giocare per avanzare di livello velocemente fino ad arrivare ad affrontare i boss di Ny'alotha, la Città Risvegliata.