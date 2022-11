World of Warcraft e altri giochi Blizzard lasciano la Cina da gennaio: licenza con NetEase non rinnovata

World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo III e Warcraft III: Reforged non saranno più venduti e giocabili in Cina dal 23 gennaio 2023: Activision Blizzard e lo storico partner NetEase non hanno trovato un accordo per il rinnovo della licenza. S'interrompe quindi un rapporto in essere dal 2008.

Diablo Immortal, titolo co-sviluppato e pubblicato in base a un accordo separato tra le due società, non è interessato da questo sviluppo. "Le due parti non hanno raggiunto un'intesa per rinnovare gli accordi che sia coerente con i principi operativi e gli impegni di Blizzard nei confronti di giocatori e dipendenti, e gli accordi scadranno nel gennaio 2023", si legge in una nota.

Dai prossimi giorni saranno interrotte le vendite dei giochi, con i giocatori cinesi che presto "riceveranno dettagli" su come si evolverà il tutto, ovvero su come i servizi verranno interrotti. Le prossime uscite di World of Warcraft: Dragonflight, Hearthstone: March of the Lich King e la stagione 2 di Overwatch 2 arriveranno comunque "entro la fine dell'anno".

"Siamo immensamente grati per la passione che la nostra comunità cinese ha dimostrato durante i quasi 20 anni in cui abbiamo portato i nostri giochi in Cina attraverso NetEase e altri partner", ha dichiarato Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Il loro entusiasmo e la loro creatività ci ispirano e stiamo cercando alternative per riportare i nostri titoli nelle mani dei giocatori in futuro".

Gli attriti con NetEase non sono argomento dell'ultima ora, ma affondano le radici nei mesi passati. Ad esempio, un titolo mobile legato a World of Warcraft e realizzato congiuntamente sarebbe stato cancellato per problematiche finanziarie, ma non solo: si vocifera che in ballo vi fossero anche la proprietà della produzione e i dati dei giocatori.

Secondo NetEase, le entrate generate dai titoli Blizzard rappresentano una piccolissima percentuale del fatturato totale. "Abbiamo fatto un grande sforzo e cercato con la nostra massima sincerità di negoziare con Activision Blizzard in modo da poter continuare la nostra collaborazione e servire i tanti giocatori appassionati in Cina. Tuttavia, c'erano differenze sostanziali sui termini chiave e non potevamo raggiungere un accordo. Teniamo in grande considerazione i nostri prodotti e gli standard operativi e rispettiamo i nostri impegni nei confronti dei giocatori cinesi".

"Siamo onorati di aver avuto il privilegio di servire i nostri giocatori negli ultimi 14 anni e di aver condiviso molti momenti preziosi con loro durante tale periodo. Continueremo a rispettare la nostra promessa di servire bene i nostri giocatori fino all'ultimo minuto. Ci assicureremo che i dati e le risorse dei giocatori saranno ben protette in tutti i nostri titoli", ha affermato William Ding, CEO di NetEase.