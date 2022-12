Watch Dogs Legion pronto a sbarcare su Steam: appuntamento al 26 gennaio 2023

Ubisoft ha annunciato l'arrivo su Steam (dal 26 gennaio 2023) di Watch Dogs Legion, l'ultimo capitolo del free-roaming a tema hacker. Il gioco amplia la line-up che segna il ritorno di Ubisoft sulla piattaforma di Valve, dopo circa due anni di assenza in cui sono stati prediletti l'Epic Games Store e Ubisoft Connect.

A fine novembre Ubisoft aveva confermato il suo ritorno su Steam: il 6 dicembre è stata la volta di Assassin's Creed Valhalla, ma lo store di Valve aprirà le porte anche ad Anno 1800, Rollers Champions e Immortals Fenyx Rising. Con Watch Dogs Legion il conteggio dei giochi Ubisoft post-2019 disponibili su Steam sale quindi a cinque.

Watch Dogs Legion, tuttavia, rappresenta il capitolo più controverso della saga, di fatti l'accoglienza già due anni fa non fu propriamente entusiastica. L'ottimizzazione non era al top e i contenuti piuttosto limitati. Appare quasi come un aggiornamento di Watch Dogs 2 che aggiunge la presenza di una grande varietà di protagonisti generati proceduralmente, ma quasi mai caratterizzati e senza una trama in grado di supportarli a dovere.

Insomma, Watch Dogs Legion è uno di quei titoli dal grande potenziale inespresso, espanso con il supporto ricevuto, ma complessivamente al di sotto delle aspettative. Non rimane che vedere come il pubblico di Steam accoglierà il titolo e se questo lancio rappresenterà un riscatto per un titolo che non ha emozionato.