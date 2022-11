Assassin's Creed Valhalla su Steam, Ubisoft fa un passo indietro e torna sulla piattaforma Valve

Ubisoft ha annunciato il rilascio di Assassin's Creed Valhalla su Steam, dopo circa un anno di assenza dalla piattaforma di Valve. Il gioco arriverà il 6 dicembre in concomitanza dell'ultimo aggiornamento che concluderà la storia in corso e aggiungerà ulteriori "sorprese".

L'editore francese aveva deciso di rinunciare alla pubblicazione dei suoi titoli su Steam affidandosi, nell'ultimo anno, a piattaforme concorrenti di altri editori, tra cui anche l'Epic Games Store, oltre che al proprio Ubisoft Connect.

La ragione è piuttosto semplice: Valve trattiene circa il 30% del prezzo di vendita come commissione, lasciando al publisher il 70%. Al contrario, Epic Games Store trattiene solamente il 12% mentre ogni vendita su Ubisoft Connect rappresenta un guadagno del 100%.

Tuttavia, seppur meno remunerativa sulla carta, pare che la piattaforma di Valve giochi un ruolo fondamentale per le vendite. Non a caso sono numerosi gli editori che, in seguito a un periodo di assenza, sono "tornati all'ovile". Esempio eclatante ne è il recente Call of Duty Modern Warfare II.

Il brand di FPS più famoso al mondo, infatti, è rimasto relegato a Battle.net, la piattaforma proprietaria di Blizzard, per diversi capitoli fino a questo momento. Allo stesso modo, anche Microsoft ha stretto accordi con Valve per portare alcuni dei suoi titoli esclusivi come Gears 5, Halo Infinite o Forza Horizon 5.

Il vento, insomma, è cambiato e sembra che, seppur con commissioni più alte, la piattaforma di Valve rappresenti ancora un punto di riferimento per la distribuzione e una fonte di entrate non trascurabile. Ubisoft, infine, ha anticipato che anche Anno 1800 e Rollers Champions arriveranno su Steam.