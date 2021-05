Watch Dogs Legion: in arrivo la patch per i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

Lo scorso ottobre abbiamo accolto Watch Dogs Legion, ultimo capitolo della serie action/adventure di Ubisoft e uno dei primi titoli a sbarcare, pochi giorni dopo, sulle console next-gen. Nonostante la compatibilità con le nuove piattaforme, Legion non ha mai sfruttato appieno la potenza di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma le cose stanno per cambiare.

Il publisher francese ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova patch che abiliterà i 60 fotogrammi al secondo per le versioni next-gen di Watch Dogs Legion.

Watch Dogs Legion: la Performance Mode arriverà a giugno

L'annuncio arriva dal team di sviluppo, tramite un post pubblicato sul sito ufficiale di Ubisoft. Si è parlato del più recente aggiornamento 4.0 che ha introdotto nuovi contenuti all'interno di Watch Dogs Legion, così come dei cambiamenti apportati alla roadmap del 2021.

La novità più grande riguarda la prossima patch: inizialmente previsto per la fine di maggio, il Title Update 4.5 arriverà il 1 giugno 2021 e porterà con sé una "performance mode" per lo sblocco dei 60 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ricordiamo che, al momento, Watch Dogs Legion gira a "soli" 30 fps sulle console di nuova generazione, supportando una risoluzione 4K dinamica e il ray tracing - con risultati altalenanti sulla meno performante Series S.

Inoltre, l'aggiornamento 4.5 porta con sé le funzionalità cross-gen per giocare con gli amici all'interno della stessa famiglia di console. In parole povere, i possessori di Watch Dogs Legion su PlayStation 5 saranno in grado di giocare con gli utenti PlayStation 4, mentre i giocatori di Xbox Series X|S potranno interagire con quelli di Xbox One.

Osservando la roadmap scopriamo che l'espansione single player intitolata Bloodline verrà rilasciata all'inizio di luglio per i possessori del Season Pass. Nello stesso periodo saranno disponibili due nuovi personaggi giocabili, ovvero Aiden Pearce, protagonista del primo capitolo, e Wrench, conosciuto in Watch Dogs 2. Le modalità PvP (Estrazione e Invasione) sono state rinviate ad agosto, per consentire agli sviluppatori di realizzare la migliore esperienza possibile.

Sempre ad agosto, i giocatori accederanno a un evento crossover dedicato alla serie Assassin's Creed, con missioni aggiuntive e un'altra new entry per il roster di gioco (Darcy).