Watch Dogs Legion: Ray Tracing e prestazioni con 15 schede video

Sviluppato da Ubisoft Toronto su Disrupt Engine, una tecnologia inizialmente approntata nel 2013 per il primo gioco della serie, Watch Dogs: Legion è il più recente esempio di cosa può fare la tecnologia Ubisoft abbinata a un gioco con un grande mondo aperto. Ambientato in una Londra ricostruita con impressionante fedeltà, Watch Dogs: Legion esprime ancora una volta la capacità degli artisti e dei tecnici Ubisoft di riprodurre grandi centri urbani, popolati da un numero considerevole di personaggi non giocanti, oltre che da oggetti che rispondono fedelmente alle leggi della fisica.

Nonostante Ubisoft specifichi un nome diverso per la tecnologia alla base dei Watch Dogs rispetto al motore Anvil degli Assassin's Creed, anche i giochi basati su Disrupt Engine beneficiano di ottimizzazioni relative alla gestione di grandi mondi aperti e della loro popolazione tipici di Assassin's Creed. Come sanno bene i giocatori, si tratta sempre di tecnologie molto pesanti da gestire, secondo i più maliziosi per via di inefficienze alla tecnologia, ma va certamente riconosciuta la complessità poligonale, fisica e strutturale di questi mondi di gioco.

Grazie al benchmark integrato, abbiamo provato Watch Dogs Legion con ben 15 schede video, e tra queste abbiamo incluso le nuove GeForce RTX 30xx, così come le nuove Radeon RX 6800 XT e 6800. Ecco i risultati con il massimo livello di dettaglio visivo impostato e il Ray Tracing disabilitato, così come il DLSS nel caso delle NVIDIA.

Come potete vedere, il frame rate prodotto da tutte le schede di fascia alta, che siano di AMD o NVIDIA, fatica a superare i 100 fps persino in Full HD. La nuove Radeon RX della serie 6000 si comportano decisamente bene in Full HD, anche se le soluzioni di NVIDIA tornano in vetta a risoluzioni superiori. Se ci soffermiamo sulla risoluzione 4K, il frame rate però non brilla in nessun caso, non abbiamo i fatidici 60 fps. Insomma, le opzioni sono due: impostare una risoluzione inferiore e giocare con i dettagli al massimo, o selezionare il 4K andando a scalare le opzioni alla ricerca di un frame rate superiore.

Legion rappresenta il nuovo punto di partenza della serie Watch Dogs. Viene abbandonata la numerazione dei capitoli a favore di un simil-reboot, un titolo che propone dinamiche gameplay del tutto inedite e un differente approccio al comparto narrativo. Alla base di quest'ultimo, per giunta, c'è l'avanzamento tecnologico a cui assistiamo oggigiorno: data mining, machine learning e IA sono presenze ricorrenti nell'ultima avventura sfornata da Ubisoft Toronto.

Londra, 2026. Uno stato autoritario ha trasformato la capitale inglese in una città orwelliana, messa sotto stretta sorveglianza in seguito a un devastante attacco terroristico avvenuto qualche mese prima. Toccherà ai cybervigilanti del gruppo DedSec rintracciare i responsabili dell'attentato, gli hacker della cellula Zero Day, sfruttando i propri talenti e la possibilità di controllare l'intera metropoli tramite il sistema ctOS. Prima di poter salvare Londra, tuttavia, occorrerà reclutare nuovi 'soldati' disposti a lottare per la nostra causa.

Il coraggioso concept di Watch Dogs Legion è condensato proprio qui, nella meccanica del reclutamento: ogni singolo NPC incontrato per le strade di Londra può diventare un personaggio giocabile, una figura che porta con sé la propria storia e determinate vocazioni, messe ovviamente a disposizione di DedSec. Le reclute potranno essere più o meno abili con l'hacking, avere inclinazioni al combattimento o una predisposizione naturale alla furtività; da qui derivano le tre classi principali del gioco, che ci permetteranno di gestire la nostra piccola, personale legione.

Vestendo i panni di un personaggio vivremo la storia di Legion attraverso i suoi occhi e, inevitabilmente, finiremo per stabilire un legame empatico; legame che può essere rafforzato abilitando il permadeath opzionale, scelta che vi consigliamo calorosamente ai fini dell'immersività. Come se ciò non bastasse, ogni membro di DedSec sarà influenzato dalle decisioni che prenderemo all'interno del gioco. Insomma, fate attenzione a non affezionarvi troppo al vostro vigilante.

Se proprio dovrete affezionarvi a qualcosa, prendete in considerazione questa Londra futuristica. Quella realizzata dai designer di Ubisoft è senza dubbio una delle ambientazioni più riuscite dell'intero genere action/adventure: la capitale inglese è sorprendentemente realistica nelle sue fittizie vesti distopiche e finirà per conquistarvi con la sua skyline ultra-tecnologica e con la maniacale attenzione ai dettagli che troverete nei pub più umili o nel grattacielo più sontuoso.

Riflessi in Ray Tracing

In Watch Dogs: Legion, a trarre benificio dai riflessi ray-traced sono soprattutto le finestre e le superfici cromate. Con le soluzioni di rendering pre-confezionate di precedente generazione, infatti, si faceva fatica a catturare i dettagli distanti, i cambiamenti dinamici, le occlusioni e i riflessi provenienti da oggetti fuori dalla schermata di gioco. Con Ray Tracing, dunque, non solo si ha più fedeltà, e tutti gli oggetti vengono correttamente riflessi in tempo reale, ma i riflessi beneficiano di una maggiore risoluzione.

In particolare, senza Ray Tracing non fanno parte dei riflessi grosse porzioni dell'ambiente di gioco, mentre gli oggetti in movimento vengono riflessi in maniera approssimativa e non fotogramma per fotogramma. Le pozze d'acqua non appaiono in maniera fedele e realistica, e qualsiasi cosa si trovi dietro la sagoma riflessa del protagonista interpretato dal giocatore è sfocata.

Invece, il Ray Tracing, combinato con tecnologie di denoising per pulire le immagini, contribuisce a evitare tutti questi problemi. In questo modo non ci sono artefatti e i riflessi sono corretti anche dal punto di vista fisico, differendo a seconda delle caratteristiche della superficie. In altre parole, tengono conto di quanto le superfici siano ruvide o lucide, oltre che del loro materiale, visualizzando riflessi differenti a seconda che si tratti di specchi d'acqua, vetri, superfici metalliche e così via.

Ecco il confronto prestazionale tra le nuove GeForce e le nuove Radeon con Ray Tracing abilitato all'impostazione Ultra, con le NVIDIA prive del beneficio del DLSS. Si noti come in casa GeForce si recuperi leggermente sulle Radeon, pur tenendo presente che Watch Dogs: Legion è un gioco "brandizzato" NVIDIA.

Ma allora com'è il Ray Tracing di Watch Dogs: Legion? Ci aiuterà il seguente confronto a capirlo.



Ray Tracing No

Ray Tracing Qualità Media

Ray Tracing Qualità Alta

Ray Tracing Qualità Ultra

Ricordiamo che con Ray Tracing si intende una tecnica che a partire da ogni pixel visualizzato risale fino alla fonte di luce, calcolando tutte le intersezioni tra il relativo raggio e i vari oggetti che si trovano nella scena tridimensionale, al fine di determinare il colore del pixel. Le DirectX Raytracing gestiscono ancora il Ray Tracing in maniera ibrida, ovvero applicandolo su circostritte porzioni dell'immagine e facendo affidamento per il resto alla rasterizzazione. Questo, ovviamente, per una questione di insufficiente potenza di calcolo a disposizione.

Gli sviluppatori possono gestire le risorse a loro disposizione stabilendo la qualità del Ray Tracing. E il confronto precedente ce ne dà una dimostrazione: non solo a Ultra i riflessi vengono visualizzati a una risoluzione superiore, ma alle impostazioni intemedie un numero minore di oggetti gode della riflessione. Nel dettaglio, a "Media" il poster non viene riflesso, cosa che avviene ad "Alta" e a "Ultra".

Ecco invece cosa succede se si guarda verso una vetrina che si affaccia su una delle strade più trafficate di Londra. Senza Ray Tracing abbiamo solo dei riflessi pre-confezionati, con pochi oggetti e che si aggiornano solo in minima parte. Il Ray Tracing non solo aumenta la qualità dell'immagine, ma permette degli aggiornamenti ai riflessi sulle vetrine in tempo reale sulla base di ciò che effettivamente accade sulla scena. Siamo ancora sicuri che il "Ray Tracing non serve a niente?".



Ray Tracing No

Ray Tracing Qualità Media

Ray Tracing Qualità Alta

Ray Tracing Qualità Ultra

Ovviamente i riflessi danno il meglio di sé la sera, incrementando la qualità dell'effetto di alternanza del giorno e della notte di Watch Dogs: Legion.

Ray Tracing No

Ray Tracing Qualità Media

Ray Tracing Qualità Alta

Ray Tracing Qualità Ultra

Un altro esempio di come cambiano i riflessi sulle superfici altamente riflettenti come le finestre.

Ray Tracing No

Ray Tracing Qualità Media

Ray Tracing Qualità Alta

Ray Tracing Qualità Ultra

Il distretto finanziario è uno dei posti migliori per ammirare i riflessi. Si noti come con il Ray Tracing attivo appaiano non solo per terra ma anche sulle finestre.

Ray Tracing No

Ray Tracing Qualità Media

Ray Tracing Qualità Alta

Ray Tracing Qualità Ultra

Ed ecco una sequenza di gameplay in movimento.

Come migliorano le prestazioni con DLSS

Mentre il Ray Tracing serve ad aumentare la fedeltà delle immagini, DLSS (Deep Learning Super Sampling) riduce la perdita prestazionale che normalmente l'elaborazione del complesso algoritmo alla base del Ray Tracing comporta. Il DLSS viene gestito dall'hardware delle GeForce di recente generazione tramite i Tensor Core. È basato su una rete neurale di deep learning addestrata su decine di migliaia di immagini a risoluzione molto alta, renderizzate offline da un supercomputer. Queste immagini vengono somministrate alla macchina a un frame rate molto basso e per ogni pixel vengono sottoposti 64 differenti campioni.

Basandosi su un addestramento così accorto, e che è andato avanti per moltissime ore, la rete neurale può applicare quanto appreso alle immagini a bassa risoluzione. Lo fa tramite un modello di intelligenza artificiale gestito in locale dal PC tramite i driver NVIDIA.

In Watch Dogs: Legion, il DLSS è disponibile in quattro varianti: Prestazioni, Qualità, Bilanciato e Prestazioni Ultra. Rispetto alle precedenti implementazioni, i fan attenti alle ultime evoluzioni delle schede video avranno notato la presenza della nuova modalità Prestazioni Ultra. Questa è stata concepita per consentire il gaming a 8K, supportato su PC da Watch Dogs: Legion. Ovviamente si tratta di una risoluzione ancora molto onerosa per le configurazioni oggi in circolazione, perché incide molto sulla VRAM oltre che sulla connessione tra PC e monitor. Questa, infatti, deve poter disporre della larghezza di banda sufficiente, oltre che di cavi dalle performance superiori rispetto ad HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4.

Come vediamo nei seguenti confronti, Prestazioni Ultra, sebbene consenta un guadagno prestazionale maggiore, incide maggiormente sulla qualità grafica. Infatti, se il DLSS (come ormai siamo abituati anche dagli altri giochi) consente un guadagno prestazionale notevole senza compromettere per niente, o quasi, la qualità, Prestazioni Ultra è meno efficiente in termini di anti-aliasing e comporta una leggera sfocatura delle texture. Se si osserva l'Anteros del famoso Shaftesbury Memorial Fountain di Piccadilly Circus questo risulta abbastanza chiaro, soprattutto per quanto riguarda la pancia del Dio dell'amore non corrisposto.



DLSS No

Prestazioni

Qualità

Bilanciato

Prestazioni Ultra

Abbiamo toccato l'argomento gaming a 8K e ne approfittiamo per approfondire il supporto già presente nelle nuove schede video NVIDIA. Le GPU della serie GeForce RTX 30 sono le prime schede video con uscita HDMI 2.1, capace di trasferire un flusso di immagini a 8K verso i televisori 8K HDR. Naturalmente anche il televisore deve disporre dell'ingresso HDMI 2.1, perché parliamo di un flusso di immagini da 71,66 Gbps, una larghezza di banda nettamente superiore rispetto a quella gestibile dalle connessioni di precedente generazione che si fermavano a 18.1 Gbps nel caso di HDMI 2.0b e a 32.4 Gbps nel caso di DisplayPort 1.4a. Mentre in passato serviva connettere il TV al PC con quattro cavi HDMI 2.0 o tramite un convertitore da DP a HDMI 2.1 di difficile reperibilità, adesso un unico cavo HDMI e una scheda video con uscita HDMI 2.1 semplificano la connessione ai televisori di questo tipo.

Le schede video della famiglia GeForce RTX 30 sono poi pensate anche per gestire l'acquisizione a 8K HDR 30FPS, supportata tramite la tecnologia Shadowplay integrata nella GeForce Experience. In passato, la riproduzione di un flusso di immagini a 8K tramite codifica H.264 richiedeva almeno 140 Mbps di larghezza di banda e l'utilizzo completo della CPU per una riproduzione fluida in tempo reale. Le GPU della serie RTX 30 sono le prime GPU discrete a supportare la decodifica AV1 con accelerazione hardware per una riproduzione fluida dei flussi di immagini a 8K e 60 FPS, aumentando l'efficienza rispetto ai codec H.264, H.265 (HEVC) e VP9 esistenti. AV1, in altri termini, riduce fino al 50% la larghezza di banda dei video rispetto a un codec come H.264. NVIDIA ha lavorato con LG, Samsung e Sony per garantire la compatibilità tra alcuni televisori e le sue schede video per il gaming a 8K. In particolare, sono supportati i TV delle serie NANO099, NANO098, NANO097 e NANO095 di LG, delle serie Q900T e Q800T di Samsung, e la Master Series Z9H di Sony.

Tornando alle opzioni grafiche di Watch Dogs, congiuntamente a DLSS troviamo vari tipi di anti-aliasing, ovvero FXAA, SMAA e TAA, con pochissime differenze qualitative tra di loro.



No AA

FXAA

SMAA

TAA

Vediamo anche l'occlusione ambientale.

E la differenza qualitativa fra le impostazioni di Ombre, nello specifico quella con la maggiore qualità e quella con la minore qualità. Si noti che le "Ombre Ultra" tengono in considerazione della posizione dell'oggetto rispetto all'ombreggiatura: sono quindi, realisticamente, più chiare in prossimità dell'oggetto per andare poi via via ad annerirsi. Unitamente al maggiore livello di definizione e ai bordi "morbidi", ovviamente questo richiede maggiore potenza di calcolo.

Tutti questi settaggi concorrono al lavoro di scaling del motore grafico, permettendo di guadagnare qualche fps per le configurazioni meno performanti. Uno degli elementi più importanti da questo punto di vista sono le Texture, che si riducono in qualità in questo modo.



Texture Bassa

Texture Media

Texture Alta

Texture Ultra

Ci saremmo aspettati uno scaling leggermente più forte soprattutto per l'anti-aliasing e le texture. Ad ogni modo, le differenze prestazionali tra i vari preset sono le seguenti.

In definitiva, sebbene l'implementazione di Ray Tracing e DLSS sia pregevole in Watch Dogs: Legion permane la sensazione che Ubisoft stia cercando progressivamente di rendere attuali i suoi motori vecchi ormai di qualche generazione, rattoppando una tecnologia vecchia con elementi grafici di nuova generazione. Che migliorano senz'altro la qualità complessiva dell'immagine, ma che danno la sensazione di innestarsi su un'intelaiatura pre-esistente, il che non consente di superare tutti i limiti del passato.

Detto questo, DLSS, come abbiamo ravvisato in precedenti implementazioni, comporta un consistente miglioramento prestazionale, rintuzzando la perdita di prestazioni e di latenza che il Ray Tracing comporta. Si tratta di beneficiare di un'elaborazione fatta a monte allo scopo non solo di migliorare le prestazioni, ma anche la qualità dell'anti-aliasing e delle texture.