Warhammer 40.000: Space Marine 2 si prepara a ricevere nuovi contenuti, ecco il trailer

Focus Entertainment e Saber Interactive svelano le prossime novità in arrivo su Warhammer 40.000: Space Marine 2. Tanti contenuti gratuiti per i giocatori del third-person shooter: una nuova missione co-op per le Operazioni, un quinto livello di difficoltà e non solo. Ci sono anche i Dark Angels.

Come annunciato a inizio mese tramite il più recente Community Update di Steam, il team di Saber Interactive si appresta a introdurre nuovi contenuti in Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Lo sparatutto in terza persona, rilasciato a settembre e acclamato da critica e pubblico, si aggiornerà presto con nuove mappe e game mode per il comparto multigiocatore, missioni inedite per la modalità PvE Operazioni, una nuova arma per l'arsenale degli Astartes e un nuovo Capitolo a cui attingere per le personalizzazioni degli Space Marine.

Space Marine 2: una pioggia di contenuti gratuiti

Grazie al trailer diffuso da Focus Entertainment, possiamo finalmente dare uno sguardo ravvicinato ai nuovi contenuti post-lancio in arrivo in Space Marine 2.

Si parte dalla nuova Operazione che riporterà gli Ultramarine su Kadaku - com'era stato già anticipato dal Community Update appena menzionato. Nella prossima missione, i giocatori affronteranno il Tiranide più grande mai incontrato finora: lo Hierophant Bio-Titan; un nemico colossale che costringerà la nostra squadra a impiegare una potenza di fuoco senza precedenti.

Per movimentare ancora di più le cose, Saber sta per introdurre un quinto livello di difficoltà, 'Letale' ('Lethal'). Prossimamente disponibile nella modalità Operazioni, metterà a dura prova le capacità combattive e i riflessi dei giocatori più abili di Space Marine 2. La nuova Operazione e il nuovo livello di difficoltà arriveranno in forma gratuita entro le prossime settimane.

Un futuro aggiornamento porterà con sé un'ulteriore ondata di contenuti gratuiti. Questi includeranno una nuova bocca da fuoco, la pistola termica Neo-Volkite, particolarmente efficace dalla lunga distanza grazie alla sua elevata precisione. Nello stesso periodo, i possessori del Season Pass di Space Marine 2 accederanno a un nuovo bundle di contenuti cosmetici, dedicato interamente a uno dei Capitoli originali degli Astartes: i misteriosi e formidabili Dark Angels, i figli del Leone.

Saber promette che tra la fine del 2024 e l'inizio del prossimo anno verranno introdotti tanti altri contenuti, tra nuove Operazioni, mappe e game mode PvP e l'attesissima modalità Orda.