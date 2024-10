Warhammer 40.000: Space Marine 2 riceverà un pacchetto texture 4K su PC

Rilasciato lo scorso mese, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto un'accoglienza entusiasta da parte della community e non solo. Nella nostra recensione abbiamo lodato la produzione di Saber Interactive, definendola "una delle migliori esperienze videoludiche del 2024".

Ciò non toglie che c'è sempre tempo e spazio per eventuali miglioramenti. Ecco dunque che, dopo la corposa patch 3.0, il gioco riceverà presto un nuovo aggiornamento gratuito che porta con sé contenuti di gioco inediti e miglioramenti legati alla stabilità. Inoltre, gli utenti PC otterranno un pacchetto di texture ad alta risoluzione che va ad incrementare il livello di dettaglio.

Space Marine 2: nuova mappa per le Operazioni e texture 4K su PC

Attraverso l'ultimo Community Update, gli sviluppatori di Saber hanno aggiornato gli utenti circa le ultime novità introdotte in Space Marine 2, con riferimenti specifici al corposo aggiornamento 3.0 rilasciato lo scorso 26 settembre: questo ha introdotto, tra le varie cose, le lobby private per le Operazioni, una migliore gestione dei punti di respawn nel multiplayer competitivo e un ribilanciamento dei nemici presenti nelle modalità PvE.

Parlando invece delle novità in arrivo, il team di sviluppo ha programmato un hotfix - che arriverà "molto presto" - al fine di migliorare la stabilità del gioco, risolvendo anche gli occasionali crash segnalati dai giocatori. Arriveranno anche miglioramenti legati alla 'quality of life' e nuove feature dedicate alla personalizzazione, "come nuovi colori per le lenti (degli Space Marine)".

C'è poi una nota indirizzata ai giocatori PC: questi potranno presto scaricare un pacchetto texture 4K. "Sarà interamente gratuito", sottolineano gli sviluppatori.

L'altra grande novità in dirittura d'arrivo riguarda la modalità Operazioni, dove i giocatori di Space Marine 2 possono unire le forze per affrontare una serie di missioni ambientate in alcune delle location più iconiche della campagna. Questo mese verrà quindi introdotta una nuova mappa ambientata sul pianeta Kadaku: "L'invasione di Kadaku da parte dei Tiranidi sta finendo. Il materiale organico del pianeta viene trasformato in biomassa e le Torri Capillari dei Tiranidi svettano nei cieli, dove le Navi Alveare aspettano di assaporare la loro vittoria [...]". L'obiettivo della nuova missione sarà quello di assistere le forze Cadiane e distruggere le torri dei Tiranidi.

Ricordiamo che Warhammer 40.000: Space Marine 2 è una produzione next-gen disponibile su PC (Windows), PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.