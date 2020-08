Warframe: la nuova espansione e tutte le novità del TennoCon 2020

Lo sviluppatore canadese Digital Extremes ha concluso la quinta edizione del TennoCon, la prima nel formato completamente digitale, con tutti i dettagli sulla nuova espansione open world Cuore di Deimos che, per la prima volta per un contenuto aggiuntivo di Warframe, arriverà in contemporanea fra tutte le piattaforme. La sua data di rilascio, infatti, è fissata per martedì 25 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Con una nuova introduzione per i giocatori e tre mondi aperti da esplorare, Cuore di Deimos svela le origini oscure e complesse delle fazioni infestate e in particolare della famiglia degli Entrati. Sia i nuovi giocatori che i veterani si sentiranno come se stessero ricoprendo un ruolo significativo in un universo più ampio con conseguenze maggiori. E con il sistema Helminth Chrysalis appena rivelato, i Tenno possono trasformare il loro ninja spaziale con il trasferimento delle abilità tra differenti Warframe, il che rappresenta uno dei sistemi di personalizzazione più profondi del gioco.

Devastanti mech pilotabili ("necramechs") e "K-Drives" infestati, combinando la capacità di movimento dell'hoverboard con elevata potenza di fuoco, permetteranno di esplorare gli ambienti verticali di Deimos. Inoltre, l'espansione porterà in dote il secondo Warframe del 2020, Xaku, disegnato dalla community.

Cuore di Deimos segue i due precedenti mondi aperti di Warframe, ovvero le Piane di Eidolon e Fortuna, introducendo una significativa novità per il gioco online di Digital Extremes: ovvero un mondo aperto in superficie e generato proceduralmente per quanto riguarda il sottosuolo.

Sulla superficie della luna, i giocatori esploreranno un mondo infestato, pulsante e terrificante, dove quasi tutto sembra vivo e connesso. I giganteschi Wyrms torreggianti, stagliati contro il cielo rosso scuro, combattono per il controllo sia di giorno che di notte, mentre a terra si aprono baccelli bulbosi con gli NPC Entrati trasformati dalla mente infestata dell'alveare. Insieme a creature infestate minacciose, sono tutti pronti ad attaccare.

Sotto terra, invece, una serie di tunnel generati proceduralmente e che si sviluppano anche in verticale oltre che in orizzontale nascondono le origini e i segreti sulla tecnologia di Deimos. In particolare, una serie di opere degli Entrati sono i loro enormi. Queste gigantesche macchine da guerra in passato servivano a tutt'altro, ma giocheranno una chiave per la sopravvivenza dei giocatori contro un nemico implacabile sul suo pianeta natale. I giocatori combatteranno contro e dentro di loro.

Gli hoverboard K-Drives già visti a Fortuna arriveranno nella versione infestata, e torneranno altri elementi degli open world precedenti come la pesca, il combattimento a mondo aperto e l'esplorazione tramite l'Archwing. Ospitato sulla seconda luna di Marte, Cuore di Deimos si trova all'inizio della progressione, il che lo rende facilmente accessibile anche per i nuovi giocatori.