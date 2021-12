Warframe: arriva la più grande espansione di sempre, La Grande Guerra

La Grande Guerra sarà un grosso contenuto di espansione per Warframe, che introdurrà una nuova campagna interamente single player che porta i giocatori in 16 pianeti con 3 Mondi aperti con la missione di riportare in equilibrio il Sistema Origin. Questa vedrà il ritorno dei Sentient, coinvolgendo tutte le fazioni coinvolte nel conflitto nel sistema Origin. Warframe: La Grande Guerra metterà i giocatori nei panni di Kahl-175, un soldato dei Grineer, oppure in quelli di Veso, un membro di un equipaggio Corpus, o di Teshin, un soldato dei Dax che si unirà ai combattimenti per respingere l'invasione dei Sentient. Sarà inoltre disponibile un nuovo Warframe, l’ibrido Sentient noto con il nome di Caliban, oltre ovviamente a nuove armi, accessori e personalizzazioni.

Warframe La Grande Guerra: tre nuovi personaggi e Caliban

In una demo mostrata da Digital Extreme in una demo privata, il Caliban deve proteggere la sua Mothership, recandosi nella postazione di sparo per colpire le navi attaccanti dei Sentient e lasciando il mitragliatore per tentare di rintuzzare i tentativi di abbordaggio della nave sfruttando le abilità del nuovo Warframe. La Grande Guerra non sarà un contenuto focalizzato esclusivamente sui combattimenti, ma ci saranno anche parti cinematografiche e sezioni volte ad aumentare il coinvolgimento nella storia.

Caliban

Per quanto riguarda le abilità di Caliban, è dotato di un attacco rotante che gli permette di avvicinarsi velocemente agli obiettivi e di sottrarre velocemente energie vitali. Il suo attacco basato sulla collera, invece, apporta danni ad area, mentre un'altra abilità permette di ottenere l'aggro dei bersagli e sottrarre costantemente risorse vitali, che finiscono a sé stesso e agli eventuali alleati che si trovano intorno a lui.

Kahl-175

Il 15 dicembre, giorno in cui la Grande Guerra sarà disponibile gratuitamente, così come il gioco di base, ci sarà anche un nuovo Prime Access, che consentirà di entrare in possesso di armi e pezzi di equipaggiamento esclusivi, così come nuove skin e opportunità di personalizzazione per i Warframe. La Nuova Guerra, così come quasi tutte le nuove quest di Warfame, non sarà subito disponibile all'interno della progressione di gioco, ma ci saranno una serie di prerequisiti da soddisfare per poter partecipare. Ovvero, possedere sia un Railjack, una nave da guerra dell'era Orokin; che un Necramech, una potente macchina da guerra Entrati corazzata (qui tutti i dettagli).

Veso

Sappiamo come il titolo di Digital Extremes sia complesso e come sia facile perdersi tra i suoi meandri: difficilmente è possibile iniziare senza prima leggere una guida e non è facile essere sin da subito competitivi. Si tratta di un universo lanciato nel 2013 e poi costantemente aggiornato ed espanso, che porta il giocatore in un lungo viaggio all'interno di un immaginario molto complesso.

Teshin

Un nuovo trailer cinematografico in CG creato da Blur Studios (Love, Death + Robots di Netflix) svela altre caratteristiche e l'arte visiva dietro al nuovo contenuto di espansione di Warframe. Mentre affronteranno varie Missioni in nuove ambientazioni, comprese quelle Open World prese d’assalto dai Sentient, i giocatori dovranno superare nuove minacce e sfide, portando alla luce numerose risposte ad alcune delle domande di lunga origine dello stratificato universo sci-fi di Warframe, tra cui alcune legate al passato di Lotus, la misteriosa figura che guida il Tenno durante le sue operazioni nel Sistema di Origin.

La Grande Guerra, un contenuto di espansione rivelato per la prima volta alla TennoCon 2018, introduce anche la nuova Guida Tenno, un miglioramento della UI introdotto per aiutare e guidare i nuovi giocatori nei loro primi passi all'interno di Warframe. Questa inedita funzione è attivata automaticamente al log-in, e può essere disabilitata in qualsiasi momento nei menù all’interno delle Opzioni.