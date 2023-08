Warcraft Rumble: cambio di nome per il Warcraft mobile e inizio della fase pre-lancio

Warcraft: Arclight Rumble era stato lanciato inoltre un anno fa, con prerogative non completamente insoddisfacenti. Si trattava di una sorta di replica dicon, combinabili tra di loro all'interno dello stesso esercito a prescindere che sianoe così via.

Ma il progetto non è decollato e ora Blizzard ha deciso di rimodularlo, a cominciare dal nome che diventa, più semplicemente, Warcraft Rumble. Lanciare i giochi mobile in mercati di piccole dimensioni in modo da raccogliere il feedback e il livello di gradimento dei giocatori è una prassi consolidata nel mondo mobile, definita "soft launch". E ora Blizzard ci riprova con le Filippine.

A partire da oggi con una breve fase di testing nelle Filippine, nelle settimane e nei mesi a venire l'accesso sarà esteso a regioni selezionate mentre daremo i tocchi finali per prepararci al lancio mondiale" si legge nel comunicato stampa in cui si annunciano le novità di Warcraft Rumble.

Le funzionalità aggiunte o rielaborate dall'inizio della closed beta includono:

Burrasca Arclight - Riscopri mappe già esistenti, ma ora con un tocco in più!

- Riscopri mappe già esistenti, ma ora con un tocco in più! Campagna eroica - Un ulteriore livello di difficoltà su misura per chi vuole davvero mettersi alla prova!

- Un ulteriore livello di difficoltà su misura per chi vuole davvero mettersi alla prova! Nuove zone - La versione in miniatura di Rivafosca e delle Entroterre sbarca in Warcraft Rumble.

- La versione in miniatura di Rivafosca e delle Entroterre sbarca in Warcraft Rumble. Nuove Spedizioni - Vecchi nemici ti aspettano (in miniatura!) a Gnomeregan e nelle Miniere della Morte.

- Vecchi nemici ti aspettano (in miniatura!) a Gnomeregan e nelle Miniere della Morte. Capi e Talenti - Sono stati aggiunti nuovi Talenti per ogni Mini, compreso il nuovo Capo Vecchio Occhiobuio.

- Sono stati aggiunti nuovi Talenti per ogni Mini, compreso il nuovo Capo Vecchio Occhiobuio. PvP rinnovato - Il sistema PvP è stato trasformato e ora prevede stagioni con mappe e modificatori a rotazione.

"Abbiamo rimosso il termine "Arclight", ma l'ingegnosa ingegneria gnomica è ancora parte integrante del nostro DNA" si legge ancora nel comunicato stampa. "Il nuovo titolo è un po' più corto, più snello e va dritto al punto, proprio come un round di Warcraft Rumble!"

"Graficamente e come profondità delle meccaniche di gioco Arclight Warrior è senz'altro promettente" abbiamo scritto nell'anteprima di Warcraft: Arclight Rumble. "Abbiamo cercato di trasmettere come si tratti di un prodotto strategicamente molto più complesso rispetto a Clash Royale, dove sulla mappa possono succedere molte più cose, principalmente grazie alla presenza degli eroi ma anche per mappe molto più articolate. Certo, l'impostazione alla base è la stessa del titolo Supercell, ma il roster di unità con diverse caratteristiche messo a disposizione dall'immaginario di Warcraft offre un potenziale enorme. Dopo qualche ora di gioco diventa chiaro perché Blizzard abbia scelto il sistema di input di Clash Royale, addicendosi molto bene al touchscreen degli smartphone".