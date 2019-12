Warcraft III: Reforged, annunciata la data d'uscita

Blizzard Entertainment ha annunciato che Warcraft III: Reforged, completa rivisitazione del classico gioco di strategia in tempo reale, sarà disponibile a partire dal 29 gennaio.

Warcraft III: Reforged comprende sia Warcraft III: Reign of Chaos che l’espansione The Frozen Throne, include sette campagne per giocatore singolo per un totale di 60 missioni, una completa rivisitazione di grafica e audio, e nuove funzioni sociali e di matchmaking grazie al servizio online Battle.net.

La versione digitale di Warcraft III: Reforged è preacquistabile nel negozio Blizzard. L'Edizione standard è disponibile a 29,99 €, mentre a 39,99 € è possibile acquistare l'Edizione Spoils of War, che include modelli unici per Arthas, Cenarius, Jaina e Thrall, oltre a bonus di gioco per altri giochi Blizzard che si sbloccheranno al momento del preacquisto, come la cavalcatura Carro dei Morti per World of Warcraft, il dorso delle carte Terza Guerra per Hearthstone, la mascotte Mal'Ganis per Diablo III e altro ancora.

Warcraft III: Reforged porta il gioco originale nell'era moderna, con nuove versioni di personaggi, strutture, ambienti, animazioni ed effetti grafici. Multiplayer Between Versions: i giocatori potranno affrontare chiunque possieda Warcraft III, sia che giochino la versione originale o Reforged.

Reforged comprende inoltre un nuovo e rinnovato editor che consentirà alla community di creatori di contenuti di Warcraft III di raggiungere nuove vette. Sono previsti centinaia di nuovi trigger, supporto LUA, nuovi strumenti per importare i modelli e una serie di ulteriori migliorie.

I giocatori potranno usufruire di tutte le funzioni di Battle.net per integrare la loro esperienza di Warcraft III, come chat testuale e vocale, clan e aggiornamenti ottimizzati.