Warcraft e Warcraft 2 remastered: i due RTS già disponibili su Battle.net

In occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Warcraft, Blizzard ha annunciato la disponibilità di Warcraft Remastered e Warcraft 2 Remastered. I due titoli sono disponibili al prezzo rispettivamente di 9,99 euro e 14,99 euro su Battle.net.

Durante la celebrazione per i 30 anni di Warcraft, Blizzard ha annunciato numerose novità per il franchise che ha dato vita all'MMO più longevo di sempre. Tra le espansioni e le nuove stagioni di World of Warcraft, hanno fatto ritorno i due titoli storici che hanno dato lo slancio a Blizzard per diventare uno dei più importanti studi di sviluppo al mondo: Warcraft e Warcraft 2 sono disponibili da subito nelle loro versioni rimasterizzate.

Sono trascorsi otto anni da quando la software house dichiarò che non avrebbe realizzato una rimasterizzazione per questi titoli, poiché tecnicamente troppo vetusti e "non più divertenti". Tuttavia, entrambi sono già disponibili al prezzo di 9,99 euro per Warcraft Remastered e 14,99 euro per Warcraft 2 Remastered in esclusiva su Battle.net, quest'ultimo emerso proprio qualche giorno fa.

Naturalmente, non si tratta solo di un rinnovo puramente visivo. Oltre alla veste grafica completamente aggiornata, le due rimasterizzazioni integrano numerosi miglioramenti così da rendere pienamente fruibili i giochi anche sui sistemi moderni. Per iniziare, infatti, è stato aggiunto il supporto alle alte risoluzioni dei moderni monitor widescreen.

L'interfaccia utente è stata migliorata con l'aggiunta di suggerimenti, barre della salute, schermate di selezione per le missioni e la possibilità di selezionare più unità contemporaneamente. Inoltre, Warcraft 2 Remastered mantiene la modalità multiplayer originale insieme a tutte le mappe legacy personalizzate che sono completamente compatibili con la nuova versione.

I giochi sono disponibili anche in bundle. Al prezzo di 39,99 euro i giocatori possono acquistare la Warcraft Battle Chest che include: Warcraft Remastered, Warcraft 2 Remastered, Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft 2 Battle.net Edition e Warcraft 3: Reforged.

Quest'ultimo non è stato accolto con troppo entusiasmo, ma Blizzard ha continuato a lavorarci e ne ha annunciato l'aggiornamento 2.0. Il nuovo update introdurrà ambienti e illuminazione revisionati, una nuova interfaccia utente, versioni HD degli asset originali di Warcraft e una serie di miglioramenti alla qualità della vita.