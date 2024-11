Blizzard è al lavoro su Warcraft II Remastered

Sono sempre più prossime le celebrazioni per il 30° anniversario dalla nascita del franchise di Warcraft, e Blizzard vorrebbe suggellarle con un annuncio importante, Warcraft II Remastered. È quanto emerge da due fonti molto vicine al mondo Blizzard, ovvero Blizztracker, il servizio che tiene traccia degli aggiornamenti e dei server di gioco di Blizzard, e il dataminer della stessa software house con sede a Irvine, California, Stiven.

Quest'ultimo ha addirittura pubblicato i primi artwork di Warcraft II Remastered, prelevati proprio dai server Blizzard. Inoltre, un progetto denominato con la dicitura "Warcraft II: Remastered Internal Alpha" sarebbe in corso: con una versione Alpha in programmazione, comunque, si può pensare che una versione definitiva del gioco non possa essere prevista per il 2024, quanto per il 2025.

Dopo l'insuccesso ottenuto con Warcraft III Reforged, che al lancio palesava una serie di limitazioni tecniche, è probabile che Blizzard voglia muoversi con cautela, e avere tutte le rassicurazioni del caso prima di lanciare la nuova rimasterizzazione. Anche perché delle versioni di Warcraft II sono attualmente disponibili sugli store online, nello specifico Warcraft II: Battle.net Edition, presente nello stesso store di Blizzard e sulla piattaforma senza DRM GOG. Dunque, dal punto di vista tecnico, bisognerà fare meglio di così.

"Il regno di Stormwind è in rovina. Il re è caduto e i sopravvissuti all'assalto degli orchi fuggono attraverso l'oceano. L'Orda inseguitrice, desiderosa di gettare il mondo nel caos, salpa con la sua flotta per incontrare i difensori di Azeroth in battaglia. Mentre il destino del mondo è in bilico e i grandi strateghi dell'Orda e dell'Alleanza si scontrano, solo una cosa è certa: vincere questa guerra richiederà astuzia, coraggio e nervi d'acciaio senza precedenti" è questa la descrizione ufficiale di Warcraft II, da parte della stessa Blizzard.

Warcraft II ha rappresentato uno dei balzi più consistenti in termini di meccaniche di gioco RTS quando è uscito nel 1995, oltre a gettare le basi per Warcraft III, quello che è considerato come uno dei migliori RTS di sempre.

Alla luce di queste informazioni, un annuncio potrebbe essere fatto in occasione del Warcraft 30th Anniversary Direct, uno show che inizierà il 13 novembre, un'occasione nella quale Blizzard ha anticipato già che ci saranno diverse sorprese per i fan di Warcraft.