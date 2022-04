Warcraft: ci sarà la versione mobile, ecco quando sarà presentata

Il franchise di Warcraft approderà anche sui dispositivi mobile, come ha confermato la stessa Activision Blizzard a inizio anno. Così, dopo Hearthstone e il più recente Diablo Immortal, anche l'acclamato RPG strategico approderà su smartphone e tablet con un'esperienza del tutto inedita. Poche ore fa il publisher statunitense ha comunicato la data in cui assisteremo alla presentazione del primo episodio di Warcraft indirizzato agli appassionati di mobile gaming.

Warcraft in salsa mobile: sarà svelato il prossimo 3 maggio

"Una nuova emozione sta attraversando le lande di Azeroth e ci stiamo preparando a raccontarti tutto", recita il comunicato stampa inviato da Activision Blizzard. Tra meno di una settimana si terrà la presentazione del nuovo gioco di Warcraft, il primo progettato appositamente per dispositivi mobile: il reveal è previsto per martedì 3 maggio, alle 19:00 (ora italiana).

Il reveal di Warcraft verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di Activision Blizzard. Per seguire l'evento vi basterà collegarvi a questo indirizzo.

Il team di Blizzard non ha ancora svelato ulteriori dettagli sulla prima esperienza mobile dedicata a Warcraft, ma osservando quanto fatto con Diablo Immortal possiamo fare delle prime ipotesi. Ci aspettiamo infatti che Warcraft utilizzi lo stesso motore di gioco che Blizzard, in collaborazione con lo sviluppatore cinese NetEase, ha implementato nel suo dungeon crawler. Non escluderemmo inoltre l'adozione della formula free-to-play e, dunque, l'inclusione di un sistema di microtransazioni o di un eventuale Battle Pass, in maniera simile a quanto visto in Immortal.

A proposito di Diablo Immortal, solo pochi giorni fa è stata confermata la data di lancio dell'action RPG: il gioco sbarcherà su iOS e Android il prossimo 2 giugno. Nella stessa data gli utenti di Windows potranno accedere alla open beta del gioco su PC, accessibile a tutti senza bisogno di registrazioni specifiche. I progressi effettuati potranno essere condivisi tra la versione mobile e quella PC e, al termine della beta, saranno trasferibili nel gioco completo per Windows.