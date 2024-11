Virtua Fighter ritornerà: anche il picchiaduro tra i titoli che SEGA riproporrà nei prossimi anni

Justin Scarpone di SEGA ha rivelato che un nuovo Virtua Fighter è in fase di sviluppo. Non è chiaro se si tratti di un nuovo capitolo principale o un'altra riproposizione, ma sappiamo che anche Virtua Fighter rientra nel calderone dei giochi legacy che l'azienda intende riportare in auge.

All'ultima edizione dei The Game Awards, SEGA ha annunciato un progetto che vedrà alcune IP storiche del produttore giapponese tornare sulle piattaforme di nuova generazione. Tra queste vi sono alcuni capisaldi delle sale giochi come Crazy Taxi e Streets of Rage, oltre che…Virtua Fighter.

Ad annunciarlo è stato Justin Scarpone, responsabile della comunicazione transmedia di SEGA, ai microfoni di VGC. "Insomma, abbiamo una serie di titoli in fase di sviluppo al momento che rientrano in quel contenitore legacy che abbiamo annunciato l'anno scorso ai The Game Awards; Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi" ha spiegato il responsabile.

"Abbiamo anche un altro Virtua Fighter in fase di sviluppo" ha poi aggiunto, senza però fornire alcun dettaglio al riguardo. L'ultimo capitolo del gioco, quantomeno in termini numerici, è stato rilasciato ben 18 anni fa: Virtua Fighter 5. Negli anni si sono poi susseguite numerose riproposizioni del gioco, l'ultima nel 2021 con Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, a sua volta rimasterizzazione di Virtua Fighter 5 Showdown.

Sfortunatamente, la dichiarazione di Scarpone non chiarisce se si tratti di un vero e proprio nuovo capitolo, ma quantomeno ci dà la certezza che un nuovo Virtua Fighter è in arrivo. E non è tutto: come molti altri publisher, anche SEGA intende portare i suoi universi in altri media.

"In altri casi, stiamo anche realizzando serie animate o film live-action per espandere quella roadmap". Tuttavia, al momento non abbiamo alcuna informazione in merito ai giochi, se non per quanto riguarda Crazy Taxi che dovrebbe essere il primo ad arrivare sul mercato. Stando alle ultime informazioni condivise, il gioco sarà un MMO open world tripla A.