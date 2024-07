SEGA: il nuovo Crazy Taxi sarà MMO e open world, un vero e proprio progetto tripla A

Con una nuova videointervista agli sviluppatori, sfortunatamente pubblicata solo in giapponese, SEGA ha svelato numerosi dettagli sul nuovo Crazy Taxi. Il famoso titolo arcade tornerà in una veste completamente nuova come multiplayer di massa a mondo aperto.

Nel video sono presenti anche alcune scene riprese direttamente dal nuovo gioco che la software house ha descritto più volte come "un progetto tripla A". Nel filmato è possibile vedere numerosi taxi gialli sfrecciare tra le strade della costa occidentale degli Stati Uniti, mentre le auto della polizia partono all'inseguimento.

Al momento, il team sta mettendo alla prova il gameplay classico di Crazy Taxi in un ambiente multigiocatore, il che introdurrà nuove meccaniche seppur nell'intervista non sia stato specificato quali. Inoltre, la mappa è stata realizzata per mantenere lo stesso setting del gioco originale, ma dando la sensazione di circolare in un parco a tema.

La rinnovata versione di Crazy Taxi rientra nei cinque titoli iconici che la società intende riproporre in chiave moderna annunciati lo scorso dicembre, di cui fanno parte anche Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe e Streets of Rage. Titoli che verranno rilasciati progressivamente nei prossimi anni.

Stando a quanto dichiarato dalla casa giapponese, si tratta di tutti progetti ad alto budget; quindi, molto diversi da quelli a cui eravamo abituati a giocare nelle sale giochi. L'intenzione è di riproporre alcune vecchie glorie del catalogo di SEGA e renderle franchise di successo.