SEGA riproporrà 5 IP storiche completamente rinnovate

Ai TGA (The Game Awards) SEGA ha annunciato il ritorno di cinque titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi: Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe e Streets of Rage. Parliamo di proprietà intellettuali forse meno note ai più giovani, ma che negli anni '90 hanno accompagnato le giornate di chi frequentava regolarmente le sale giochi.

Nel trailer, oltre ai titoli di cui sopra, si cita anche "& more" (e altro), il che lascia intendere che il publisher nipponico abbia in programma di riportare in auge anche altre vecchie glorie. Tuttavia, al momento manca una data d'uscita e le informazioni sono davvero poche. Da quanto possiamo osservare nel video, i giochi sono stati ammodernati, almeno dal punto di vista tecnico.

Pare però che non si tratti di semplici rimasterizzazioni delle versioni originali, quanto più di remake veri e propri. Se da un lato si tratta di produzioni già note, dall'altro almeno non parliamo dell'ennesimo spin-off di Sonic The Hedgehog, punta di diamante della casa giapponese.

"Negli ultimi anni, Sonic The Hedgehog ha forgiato nuovi percorsi per SEGA, dando nuova vita al franchise e raggiungendo un nuovo pubblico in modi che in passato abbiamo solo sognato" ha dichiarato Shuji Utsumi, CSO di SEGA. "Sulla base di questo successo, stiamo scavando nella nostra eredità e reinventando alcuni franchise per portare questi giochi a un pubblico più ampio in tutto il mondo".

"Speriamo che i fan di tutte le età guardino al nostro futuro con trepidazione mentre rilasceremo questi progetti nei prossimi anni" ha poi concluso Utsumi. È possibile, quindi, che già dalle prossime settimane avremo maggiori informazioni sul primo dei titoli che raggiungerà gli scaffali.