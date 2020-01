Videogiochi: il settore supera i 120 miliardi di dollari nel 2019. 1,8 miliardi provengono da Fortnite

L’industria videoludica raggiunge quota 120,1 miliardi di dollari, chiudendo il 2019 con una crescita pari al 3%. È SuperData a diffondere i dati più rilevanti inerenti l’ultima annata della game industry, che vede tra i suoi assoluti protagonisti il popolare Fortnite, che da solo avrebbe totalizzato la bellezza di 1,8 miliardi di dollari.

Secondo le previsioni di SuperData, nel 2020 l’industria entrerà in una fase di crescita più lenta, con un ricavo stimato di 124,8 miliardi di dollari. I dati raccolti includono le entrate dei settori mobile, console, PC, virtual e augmented reality e i ricavi degli eSport.

Videogiochi nel 2019: mobile e free-to-play in crescita, in calo i tripla-A

Nei 120,1 miliardi di dollari ricavati dalla game industry nel 2019, 64,4 miliardi provengono dal sempre più popolare settore dei giochi mobile, 29,6 miliardi dal mercato PC e 15,4 dalle console. Le quote rimanenti sono legate ai video e alle produzioni dei content creator a tema gaming ( 6,5 miliardi ) e al mercato XR, basato sui giochi e i dispositivi di realtà virtuale e aumentata ( 6,3 miliardi ).

La prima categoria, quella dei videogame per smartphone e tablet, ha subito un’ulteriore spinta dai titoli free-to-play, che da soli rappresentano l’80% dei soldi spesi nell’intero mercato digitale durante l’anno appena trascorso. Hanno giocato un ruolo fondamentale titoli quali Candy Crush Saga e Arena of Valor, che hanno sovrastato le classifiche settimanali degli store digitali e incrementato lo share dei ricavi free-to-play del 74%.

Basandosi sulle statistiche raccolte, SuperData sostiene che l’industria non ha avuto bisogno di hit come Fortnite o Red Dead Redemption 2 per continuare a espandersi nel 2019. Ciononostante, il Battle Royale di Epic Games ha generato la bellezza di 1,8 miliardi di dollari, conquistando il primo posto nei ricavi per il secondo anno di fila; sono risultati impressionanti, che tuttavia confermano un ‘leggero’ calo di popolarità del brand che nel 2018 aveva ricavato circa 2,4 miliardi di dollari.

A proposito di tripla-A, lo scorso anno non abbiamo assistito a grandi release tripla-A del calibro di Red Dead Redemption 2 o di titoli come Marvel’s Spider-Man e Monster Hunter: World - tutti lanciati nel 2018, con ottimi risultati. Il mercato dei cosiddetti giochi premium subisce dunque un calo del 5%, confermando il 2019 come un ‘anno sabbatico’ per le produzioni tripla-A - e rendendo ancora più urgente l’esigenza di una nuova console.

2020: l’anno di Xbox Series X, PS5 e del digital delivery

La stagione autunnale del nuovo anno vedrà il fatidico debutto di Xbox Series X e PlayStation 5. La console di Microsoft è stata già svelata nel corso dei The Game Awards 2019, mentre la futura ammiraglia di Sony potrebbe essere svelata in occasione dell’imminente CES 2020.

Secondo SuperData, il lancio delle piattaforme next-gen innescherà la crescita dei giochi digitali nel 2020. Il digital delivery potrà trarre enormi vantaggi dai nuovi hardware e dai significativi miglioramenti della velocità di internet, che incoraggeranno gli utenti a effettuare il download diretto dei giochi desiderati. Dal suddetto report emerge che l’85% dei giocatori statunitensi è ora dotato di una velocità di connessione di almeno 25 megabit al secondo.

In ogni caso, le produzioni tripla-A avranno la possibilità di tornare in carreggiata grazie a giochi molto attesi, come Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II e Animal Crossing: New Horizons: per il mercato premium è previsto l’anno più grande di sempre, con 19,8 miliardi previsti per il 2020.