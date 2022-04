Vicarious Visions cambia nome: completata la fusione con Blizzard Entertainment

Era solo questione di tempo per Vicarious Visions, software house che da oltre 30 anni è specializzata nella conversione di videogiochi tripla-A per le più svariate piattaforme. In origine sussidiaria di Activision, lo scorso anno la compagnia è diventata parte di Blizzard Entertainment, ma solo poche ore fa è stata completata la fusione con il colosso di Diablo e World of Warcraft. Lo studio di sviluppo abbandona il suo nome e diventa, così, Blizzard Albany.

Addio Vicarious Visions, benvenuta Blizzard Albany

Fondata nel 1991 dai fratelli Karthik e Guha Bala, Vicarious Visions acquisì una discreta popolarità all'alba del nuovo secolo con Terminus, action RPG che permetteva ai giocatori di tuffarsi in coinvolgenti combattimenti spaziali, sia in solitaria che nel multiplayer online. Nei primi anni 2000 il team di Albany, New York, inaugurava lo sviluppo di titoli per Game Boy Color, specializzandosi di fatto nella realizzazione di giochi per console portatili. Vicarious lavorò a franchise di un certo peso, quali Tony Hawk's Pro Skater, Spider-Man, SpongeBob e Crash Bandicoot.

Gli ultimi successi di Vicarious coincidono con i rifacimenti dei grandi capolavori del passato, come il remaster della trilogia originale di Crash Bandicoot (N. Sane Trilogy, 2017) o quello dei primi due episodi della serie Tony Hawk's Pro Skater (2020). L'ultima produzione del team newyorkese è Diablo II: Resurrected, apprezzato remake dell'intramontabile GdR di Blizzard North.

Nei primi mesi del 2021, Vicarious Visions era ufficialmente diventata una sussidiaria di Blizzard Entertainment con lo scopo di supportare il gigante videoludico nella creazione dei suoi titoli di punta. La manovra è stata finalizzata solo un anno dopo: poche ore fa la software house ha annunciato su Twitter la fusione con Blizzard, così come il cambio di nome.

We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent — Vicarious Visions (@VvisionsStudio) April 12, 2022

Come si legge nel tweet, gli sviluppatori di Vicarious salutano i loro follower dichiarando che lo studio "rimarrà ad Albany e si dedicherà completamente ai giochi di Blizzard". Blizzard Albany ha dunque confermato che non svilupperà più i suoi giochi, ma che si limiterà a supportare i progetti di Blizzard Entertainment. Ricordiamo che quest'ultima, come Activision e King, farà a sua volta parte di Microsoft in seguito all'acquisizione annunciata dalla casa di Redmond - per 68,7 miliardi di dollari è l'operazione finanziaria più grande nella storia dei videogiochi.