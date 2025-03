Verdansk torna in Call of Duty: Warzone con la Stagione 03

Verdansk, la mappa simbolo di Call of Duty: Warzone, farà il suo atteso ritorno il 3 aprile 2025 con la Stagione 03. La rivisitazione di Verdansk, che per il 95% è completamente nuova rispetto all’originale, introduce miglioramenti grafici e ottimizzazioni per offrire un’esperienza di gioco fedele alle origini ma con una maggiore fruibilità.

La mappa supporterà le modalità classiche Battle Royale con 150 giocatori, insieme a Battle Royale Casual e Ranked Play. Per celebrare il ritorno, dal 3 al 15 aprile i giocatori potranno partecipare all’evento speciale 'Return to Verdansk', che metterà in palio fino a 20 ricompense gratuite, tra cui il Kilo 141, le Kali Sticks e una skin esclusiva per l’Agente Caine. Le sfide proposte porteranno gli utenti a esplorare 12 aree della mappa alla ricerca di casse con premi esclusivi.

Tra le caratteristiche più attese, tornano le meccaniche di gioco originali con le Supply Box classiche, loot fluttuante, satchel per armature e Buy Station con il menu delle prime versioni di Warzone. Anche gli eventi pubblici in partita, i Field Upgrade e i Killstreak ricalcheranno lo stile del 2020, mentre il loot riceverà un aggiornamento ispirato alla versione originale.

I veicoli disponibili comprenderanno elicotteri e quattro mezzi terrestri, tutti ribilanciati per garantire una dinamica di guida simile a quella dell’epoca. Anche le meccaniche del collasso del cerchio seguiranno lo schema del passato, con i Loadout Drop disponibili al secondo e quinto cerchio, mentre le “dead zones” nelle fasi finali della partita sono state minimizzate.

Verdansk continuerà ad evolversi con l’avanzare della Stagione 03: alcune aree della mappa verranno progressivamente sbloccate e, successivamente, saranno introdotti ascensori esterni per migliorare la mobilità nelle partite Battle Royale. Inoltre, saranno implementati miglioramenti alla qualità della vita, come la possibilità di riscattare l’intera squadra presso i Buy Station, nuove descrizioni degli attachment durante l’ispezione delle armi e dettagliate analisi delle eliminazioni in partita.

Verdansk è stata introdotta per la prima volta il 10 marzo 2020 con il lancio di Warzone, la versione Battle Royale di Call of Duty. Questa mappa è stata la prima ambientazione ufficiale del Battle Royale e ha rapidamente conquistato i giocatori grazie alla sua vastità, ai punti di interesse iconici e alla combinazione di ambientazioni urbane e rurali. Promette così di offrire ai giocatori un’esperienza che unisce nostalgia e nuovi contenuti per un Battle Royale sempre più completo.

La Stagione 03 di Call of Duty: Black Ops 6, che inizierà il 2 aprile, porterà altre novità nel comparto multiplayer e Zombies. Tra le aggiunte spiccano cinque nuove mappe, il ritorno delle modalità Sharpshooter e Demolition, oltre a nuove armi e perk. La modalità Zombies accoglierà la mappa Shattered Veil con nuovi nemici e Wonder Weapon, mentre in Warzone verranno introdotte armi come il CR-56 AMAX, HDR, Ladra SMG e la Nail Gun.

Il Battle Pass offrirà oltre 110 contenuti sbloccabili, tra cui gli operatori Hudson e Mace, mentre il pacchetto BlackCell darà accesso a ricompense premium. Infine, Jay e Silent Bob faranno il loro ingresso nel gioco con bundle esclusivi che includeranno anche le versioni alternative Bluntman e Chronic.

Le stagioni di Black Ops 6 e Warzone durano generalmente circa 70 giorni. Con la Stagione 01 iniziata a dicembre 2024, è il tempismo perfetto per introdurre i nuovi contenuti. Che non sono certo pochi, per tutti i dettagli sulla Stagione 03 di Call of Duty: Warzone vi rimandiamo a questo indirizzo.