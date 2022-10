Vantum: Logitech G e Herman Miller ancora alleati per la sedia da gaming 'competitiva'

Nel 2020, Logitech G annunciava un'ambiziosa partnership con Herman Miller, realtà con oltre 100 anni di esperienza nel settore dell'arredamento. Insieme, i due marchi avrebbero unito le forze per creare "la sedia da gaming definitiva". Questo obiettivo è stato poi concretizzato con il lancio di Embody, prodotto che si distingue per l'elevata qualità costruttiva e per alcune funzionalità uniche, come il sistema PostureFit brevettato per il sostegno della colonna vertebrale.

Queste e altre feature 'premium' vengono riproposte con l'ultimo prodotto nato dalla collaborazione tra i due brand: ecco la Vantum, la sedia da gaming "progettata per la competizione".

Logitech G x Herman Miller: arriva Vantum

A detta di Logitech G, la nuova sedia progettata da Herman Miller è incentrata sulla versatilità e sull'adattabilità, rispondendo alle esigenze di tutti i giocatori. Sia in fase di gioco che durante le pause, la Vantum può offrire il massimo comfort e diverse soluzioni con cui personalizzare la propria seduta e assicurare una postura corretta, anche durante le sessioni di gioco più lunghe.

A differenza della già menzionata Embody, la Vantum propone un'estetica più accattivante e una maggiore varietà in termini di colore, con tre differenti modelli. Lo ribadisce Jon Campbell, General Manager della divisione gaming di Herman Miller: "La Vantum Gaming Chair è la nostra risposta alla richiesta della community di ottenere di più dalla nostra partnership".



Come si vede nel trailer di Logitech G, la Vantum Gaming Chair supporta la postura attiva in avanti, posizione che può favorire la concentrazione e i tempi di reazione, indispensabili per le sessioni di gioco competitive. Vantum è stata progettata "per posizionare proattivamente gli utenti in una posizione attiva/eretta nel momento in cui si siedono", il tutto sfruttando uno speciale cuscinetto e il sistema PostureFit, il quale integra un supporto regolabile per la parte bassa della schiena.

È inoltre presente un poggiatesta interamente regolabile, così come un supporto toracico che, in posizione rilassata, serve a sostenere la parte superiore della schiena, il collo e la testa.

"(La Vantum) offre la stessa ergonomia avanzata, una qualità impareggiabile e il fascino della Embody Gaming Chair originale, ma ora con più opzioni di colore e un prezzo più accessibile", scrive Campbell nel comunicato ufficiale. A tal proposito, la nuova sedia di Herman Miller viene venduta a un prezzo inferiore a quello della Embody (in vendita a 1.759 euro), ma - a dirla tutta - il costo resta comunque piuttosto alto per il mercato di riferimento.

La Vantum Gaming Chair è ora disponibile al prezzo di 1.298 euro sul sito ufficiale di Herman Miller. La sedia, realizzata con materiali durevoli e sostenibili, è stata "rigorosamente testata e costruita per durare nel tempo" e come tale può offrire una garanzia di 12 anni.