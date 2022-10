Comet Sim Racing Cup, il torneo su iRacing a Bologna mette in palio due buoni da 1000 euro

Acer e Gruppo Comet hanno annunciato la Comet Sim Racing Cup, un torneo che si svolgerà attraverso la rigorosa simulazione automobilistica iRacing. L'evento è organizzato dalla media company di eSport QLASH che, in collaborazione con Predator Gaming, darà vita a una competizione che andrà in scena sabato 8 e domenica 9 ottobre. L'appuntamento è al Comet Store di via Michelino a Bologna.

La manifestazione è aperta al pubblico e offrirà una due-giorni all’insegna dell’adrenalina e dell’emozione. Il punto vendita, raggiungibile in pochi minuti dalla stazione ferroviaria BolognaFiere, sarà teatro di due giornate di gare durante le quali i partecipanti si sfideranno su simulatori alimentati da PC gaming Predator. I sim driver sperimenteranno l'esperienza di una delle migliori simulazioni disponibili ad oggi, iRacing, utilizzata anche da piloti professionisti. Domenica pomeriggio a partire dalle ore 14, oltre al torneo, sarà possibile incontrare lo youtuber Andrea Pirillo, che può vantare oltre 600mila follower. Il ventiquattrenne bolognese condivide nei suoi video la stessa passione per i motori che si respirerà al Comet Store.

Come funziona la Comet Sim Racing Cup e come partecipare

L'evento prenderà inizio dalle 10:30 di sabato 8 ottobre con le qualifiche: i giocatori avranno 10 minuti di tempo ciascuno per far segnare il loro miglior tempo sul cronometro. I migliori otto passeranno agli scontri diretti uno contro uno. Quarti, semifinali e poi la finale di giornata che decreterà il vincitore. Cosa si vince? In palio ci sono due buoni acquisto da 1000 euro da utilizzare da Comet, per acquistare i migliori device gaming. L'evento sarà trasmesso anche in diretta, su Twitch, a questo indirizzo.

Prima di partecipare sarà necessario iscriversi sul sito QLASH o visitando i canali social ufficiali della media company. Il numero massimo di giocatori è 64 per ciascun giorno. Chi non riuscirà ad iscriversi nei giorni precedenti potrà eventualmente farlo anche in loco, il giorno stesso delle gare.