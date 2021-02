Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 rinviato, nuovi sviluppatori e preordini interrotti

Ancora brutte notizie per gli aspiranti giocatori di Bloodlines 2. Il secondo capitolo dello storico GdR del 2004 sta facendo i conti con una produzione a dir poco travagliata, e poche ore fa è arrivata l'ultima batosta: il team di sviluppo di Hardsuit Labs è stato rimosso dal progetto.

Con l'improvviso cambio di piani, il publisher Paradox Interactive ha annunciato l'ennesimo rinvio del gioco. Il nuovo Vampire: The Masquerade non vedrà la luce nel 2021.

Hardsuit Labs non lavorerà più a Bloodlines 2: l'annuncio di Paradox

La serie Vampire: The Masquerade sembra essere maledetta. Dopo due slittamenti, di cui l'ultimo annunciato lo scorso agosto, è arrivato il terzo rinvio che elimina ogni speranza di vedere Bloodlines 2 nel corso del 2021. L'annuncio è stato diffuso tramite una lettera aperta ai fan, in cui Paradox Interactive ha parlato del cambio di developer e dell'interruzione dei preordini.

Il comunicato è stato incluso anche nell'ultimo report finanziario della compagnia svedese.

In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021

Il publisher ha rassicurato i fan in merito allo stato dei lavori, affermando che Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 è ancora in sviluppo e, pertanto, non sarà cancellato. "Abbiamo deciso che Hardsuit Labs non guiderà più lo sviluppo di Bloodlines 2, il che significa che non rilasceremo il gioco nel 2021 come pianificato in precedenza", ha spiegato Paradox.

Non è stata comunicata una nuova finestra di lancio e, a dirla tutta, non incroceremmo le dita per una release nel 2022. Con la sostituzione del team di sviluppo i tempi si dilateranno ulteriormente e la produzione potrebbe richiedere più di un semplice anno per portare a termine i lavori.

In ogni caso, Paradox Interactive ha deciso di interrompere momentaneamente l'accettazione dei preordini, dopo aver ribadito che il gioco "è molto importante (per noi) ed è stato un progetto ambizioso sin dall'inizio". Il publisher ha colto tale occasione per ringraziare gli sviluppatori di Hardsuit Labs per il lavoro svolto fino ad oggi. Al momento non ci è dato conoscere l'identità del nuovo sviluppatore scelto da Paradox, dunque non ci resta che attendere il prossimo comunicato.