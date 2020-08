The Masquerade - Bloodlines 2 slitta di nuovo, arriverà nel 2021

Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno annunciato con un comunicato su Twitter che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 non arriverà sul mercato quest'anno ma uscirà nel 2021. Un generico 2021, perché non è stata indicata alcuna data di uscita. Inizialmente il gioco era previsto marzo, ma poi fu posticipato per permettere di migliorarne i contenuti.

Anche se nella dichiarazione congiunta non si fa menzione della pandemia di COVID-19, l'evento sta tuttora colpendo in modo importante alcune parti del mondo e potrebbe aver giocato un ruolo in questo ennesimo ritardo.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Per molti appassionati la notizia del ritardo non è un dramma, infatti stiamo parlando di un seguito di un titolo storico, perciò molto atteso, e molti reputano che quanto visto finora meriti più tempo per essere affinato. Senza parlare, inoltre, del pericolo che il titolo venisse schiacciato dalle tante uscite di fine anno, come ad esempio Cyberpunk 2077. Staremo a vedere cosa partorirà questo nuovo ritardo, nella speranza che serva a sistemare le eventuali magagne. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arriverà su PC (con supporto RTX), Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X.