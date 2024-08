Valve al lavoro su un nuovo gioco con un nome in codice che ha fatto pensare ad Half-Life

Il sito in questione è ora irraggiungibile, ma diverse tracce sono rimaste sulla rete, oltre che un lunghissimo subreddit. Il curriculum dell'attrice Natasha Chandel presente in questo sito ha fatto brevemente riferimento a un certo Project White Sands di Valve, il quale ha riacceso le speranze, per l'ennesima volta, di una nuova incursione della casa di Game Newell nell'immaginario di Half-Life.

White Sands, infatti, è un parco che si trova in New Mexico, lo stesso stato che accoglie la struttura segreta di Black Mesa, al centro delle vicende di Half-Life. Non c'è alcuna conferma ufficiale da parte di Valve, ma il fatto che il sito non sia più raggiungibile potrebbe essere considerato come una sorta di indizio.

Project White Sands non è l'unico titolo su cui Valve sta lavorando, perché ormai dal 2018 conduce esperimenti su un hero shooter in stile Overwatch conosciuto come Deadlock. Per questo titolo, ci sarebbe spazio anche per meccaniche in stile MOBA e tower defense, con riferimenti artistici a BioShock Infinite.

Come noto, Valve non è un'azienda che dedica una grossa quantità di tempo e di risorse allo sviluppo di videogiochi, essendo ormai il suo principale business quello della distribuzione incentrata su Steam. Da alcuni documenti relativi a una causa intentata contro Steam, infatti, è emerso che Valve è molto più piccola di quanto si possa immaginare. Nonostante gli elevati profitti e una posizione dominante nella distribuzione dei giochi su PC, la società conta solo 336 dipendenti.