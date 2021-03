Valheim: un fan di Skyrim ha ricreato uno dei villaggi più iconici nel nuovo survival

Non ci sono dubbi: Valheim è il gioco del momento. Il survival ambientato nel mondo vichingo ha conquistato milioni di giocatori su PC e in migliaia popolano i suoi server ogni giorno. Per il piccolo team di Iron Gate è un successo clamoroso.

Con i primi traguardi arrivano anche le prime, sorprendenti creazioni dei giocatori. Ricordiamo, del resto, che Valheim offre anche una modalità sandbox che consente agli utenti di dare sfogo alla propria creatività. Sembra che qualcuno ne abbia approfittato e che quella stessa persona abbia una passione smodata per The Elder Scrolls V: Skyrim.

C'è un po' di Skyrim in Valheim: Riverwood ricreata da zero

LiteraryCringe è il nickname del giocatore che ha (ri)costruito Riverwood all'interno di Valheim. Parliamo di una delle location più note e suggestive di Skyrim, intramontabile gioco di ruolo di Bethesda, che a quasi 10 anni dal lancio continua a stregare milioni di giocatori.

Condividendo la sua opera su Reddit, LiteraryCringe ha messo in mostra una copia pressoché identica dell'iconico villaggio del GdR. Le immagini comparative lo confermano: ritroviamo le stesse abitazioni che compongono Riverwood, così come il fiumiciattolo che attraversa il piccolo borgo nei pressi di Whiterun. Le uniche differenze risiedono nella rappresentazione dei materiali e in altri aspetti legati prettamente al motore del titolo indie.

Il risultato è senz'altro impressionante, ma LiteraryCringe non vuole fermarsi qui. Il giocatore di Valheim ha intenzione di riempire le case e gli altri edifici di Riverwood inserendo oggetti e ulteriori dettagli. Seguiremo eventuali sviluppi con grande curiosità.

Quattro milioni di vichinghi per Valheim!

Disponibile dallo scorso 2 febbraio, in meno di un mese Valheim è stato acquistato 4 milioni di volte. È quanto ha dichiarato Iron Gate nell'ultimo aggiornamento condiviso su Steam Community, ringraziando per l'ennesima volta gli utenti che hanno dato fiducia alla produzione indie.



"Tre settimane in Early Access e abbiamo raggiunto un altro traguardo, quattro milioni di anime che si imbarcano nell'impresa più pericolosa in oltre mille anni di storia vichinga - cercando di rendere Odino orgoglioso", si legge nel comunicato ufficiale.