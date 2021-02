Valheim continua la sua scalata: 500mila giocatori simultanei su Steam

La storia di Valheim ha dell'incredibile. In appena tre settimane, il "piccolo" survival sviluppato da Iron Gate ha convinto milioni di giocatori: lo scorso 19 febbraio, il developer ha dichiarato che oltre 3 milioni di utenti hanno scaricato il suo gioco. È un successo clamoroso per un team di sviluppo composto da sole cinque persone, ma Iron Gate è ancora assetata di record.

Valheim: mezzo milione di giocatori connessi contemporaneamente

Nel momento in cui vi scriviamo, Valheim vede la presenza di circa 227mila utenti connessi. Il gioco indie ha superato colossi del multiplayer online come Apex Legends, Team Fortress 2 - ancora uno dei più giocati su Steam - e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Lo confermano i dati raccolti in tempo reale da Steam Charts, che ha inoltre ufficializzato l'ultimo grande record conquistato da Valheim.

Il survival di Iron Gate ha raggiunto il traguardo dei 500mila giocatori connessi simultaneamente. Per la precisione, sono 502.387 gli utenti che, lo scorso weekend, si sono riuniti in quel di Valheim, prendendo parte alle partite multiplayer - capaci di ospitare da uno a dieci giocatori in una singola lobby - e all'esplorazione dell'affascinante mondo vichingo.

Un'impresa sorprendente per Iron Gate, che tuttavia non ha permesso a Valheim di conquistare il podio della classifica PC di Steam - non ancora, almeno. Nelle prime tre posizioni di Steam Charts troviamo ancora loro: PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive - quest'ultimo, ogni giorno, ospita in media un milione di giocatori.

Per gli utenti estranei alla produzione di Iron Gate, Valheim è un'avventura survival dalle meccaniche piuttosto basilari, caratterizzata da una marcata componente esplorativa e dalla presenza di un comparto multigiocatore che predilige la co-op. Sembra essere proprio quest'ultima feature la chiave del successo di questo indie, ma sono molti i giocatori che hanno anche lodato l'immediatezza del suo gameplay, il quale rende Valheim un titolo rilassante e piacevole da giocare.

Continueremo a seguire la scalata di Valheim, in attesa del suo prossimo record.