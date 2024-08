Until Dawn per PS5 e PC con grafica migliorata sarà disponibile dal 4 ottobre

Neil McEwan, Creative Director di Ballistic Moon, ha annunciato che Until Dawn, in versione riprogettata e migliorata per PS5 e PC, arriverà 4 ottobre 2024.

Dopo essere apparso allo State of Play di Sony di febbraio, Until Dawn si appresta a sbarcare su PS5 e PC con grafica migliorata e molto altro dal 4 ottobre, con prenotazioni aperte dal 21 agosto. Il titolo è uscito originariamente su PS4 a cura di Supermassive Games.

Neil McEwan, Creative Director di Ballistic Moon, ha parlato del lavoro svolto sul gioco, rivisto interamente e da zero con l'Unreal Engine 5. "Siamo un team di fan di Until Dawn e appassionati di horror, quindi era nostra intenzione non alterare gli eventi di quella fatidica notte. Ci siamo invece concentrati sull'apportare al gioco un aggiornamento in grado di migliorare il taglio cinematografico e offrire al giocatore un'esperienza più intima, migliorando lo storytelling visivo", spiega McEwan.

Ballistic Moon ha aggiornato i modelli dei personaggi, le ambientazioni, gli oggetti interattivi, gli effetti visivi e le animazioni, "tutto quanto studiato per ottimizzare al meglio l'esperienza di Until Dawn su PS5 e PC". Non mancano all'appello ray tracing e materiali migliorati.

"Abbiamo impiegato tecniche di simulazione pre-rendering moderne per creare fluidi più realistici in tempo reale: in particolare, è possibile apprezzare questa caratteristica in tutto il suo splendore nelle morti aggiornate dei personaggi. Abbiamo anche aggiornato il nostro sistema di visualizzazione dei danni, che ci ha permesso di aggiungere elementi come tagli, abrasioni, lacrime, neve e acqua ai corpi dei personaggi", spiega McEwan.

Utilizzando una combinazione di visuali fisse e inquadrature "over-the-shoulder", sarà possibile ammirare il mondo di Until Dawn da prospettive completamente nuove.

"Unendo il taglio cinematografico dell'originale all'introduzione di una moderna visuale in terza persona, speriamo di portare un'aria di novità ai personaggi e agli ambienti. La flessibilità della visuale ci permette di enfatizzare in modo del tutto nuovo gli eventi più importanti, narrando la storia da un punto di vista più vicino ai personaggi", sottolinea il Creative Director.

Nonostante Ballistic Moon non avesse intenzione di modificare la trama originale, è intervenuta sul Prologo per apportare alcune modifiche al ritmo della narrazione.

"Abbiamo riservato agli Washington uno spazio maggiore, per esplorare il loro profondo legame familiare e conoscerli meglio. Abbiamo anche riconcepito alcune delle scene originali e sviluppato maggiormente il contesto riguardante il famigerato scherzo. Speriamo che tutto questo contribuisca a migliorare l'impatto emotivo".

Infine, gli sviluppatori hanno riposizionato tutti i totem originali, che dovranno quindi essere riscoperti. "Abbiamo anche aggiunto i totem Fame, una nuova tipologia di totem che offrono un tipo di visione diversa dagli altri. Il gioco è anche stato arricchito con nuove interazioni all'interno di nuove piccole zone. Questo aggiunge contenuti extra e dettagli al mondo di Until Dawn, ricompensando l'esplorazione".