Until Dawn al cinema dal 25 aprile 2025: tutti i dettagli della 'lettera d'amore al genere horror'

Sony ha finalmente condiviso la data di uscita nelle sale dell'adattamento cinematografico di Until Dawn. La pellicola, diretta dal regista di Shazam e Lights Out, esordirà il prossimo 25 aprile.

A poche settimane dal rilascio di Until Dawn Remastered, Sony ha annunciato la data d'uscita nelle sale dell'adattamento cinematografico. Il film del gioco arriverà al cinema a partire dal prossimo 25 aprile, stando a quanto riportato da Deadline.

Non manca un po' di scetticismo attorno alla pellicola, poiché il titolo si basa sull'interazione da parte del giocatore. Tolta la facoltà all'utente di determinare chi vive e chi muore, in realtà alla trama rimane ben poco da raccontare. Tuttavia, Sony si è mostrata piuttosto ottimista sull'opera diretta da David F. Sandberg (Shazam, Lights Out).

La scrittura dell'adattamento sarà affidata a Gary Dauberman, scrittore e sceneggiatore, autore di successi come IT (2017), Annabelle e The Nun. Tra i protagonisti troviamo Ella Rubin (The Idea of You), Michael Cimino (Love, Victor), Ji-young Yoo (Expats), Odessa A'zion (Hellraiser) e Peter Stormare che interpreterà il ruolo del Dr. Hill.

Nel frattempo, il remake recentemente rilasciato ha ricevuto pareri poco entusiastici a causa di un comparto tecnico profondamente intaccato dai limiti prestazionali. Come ha scritto il nostro Pasquale Fusco nella sua recensione del gioco in versione PS5: "L'esecuzione non è stata però delle migliori, a giudicare dai frequenti cali di frame rate e da ulteriori imperfezioni grafiche. Non convince nemmeno la nuova telecamera, che ci fa un po' rimpiangere le visuali fisse del gioco del 2015".

In ogni caso, pare che Sony abbia grandi progetti per il franchise e lo sottolinea proprio la riedizione di cui sopra. Oltre a una nuova veste grafica, Until Dawn Remastered introduce nuovi finali e una scena che sembra preannunciare l'arrivo di un sequel.