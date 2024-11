Unreal Gold e Unreal Tournament gratuiti su Internet Archive: nessuna obiezione da Epic Games

Internet Archive ospita le copie di due tra i videogiochi che hanno maggiormente fatto la storia, Unreal, il titolo che ha introdotto il primo motore grafico veramente complesso nel 1998, e Unreal Tournament, il quale ha inaugurato l'epopea dei giochi multiplayer competitivi online. Il tutto con la benedizione di Epic Games.

Un portavoce di Epic, infatti, ha confermato di aver dato il via libera all'hosting dei giochi su Internet Archive, dicendo a PC Gamer: "Possiamo confermare che Unreal 1 e Unreal Tournament sono disponibili su archive.org e le persone sono libere di collegarsi in modo indipendente e giocare a queste versioni".

Nel corso degli anni, è ironico che gli sforzi di Epic per riportare in auge la serie Unreal Tournament siano falliti così drasticamente. Un nuovo gioco fu annunciato con grande clamore nel 2014, ma nonostante le promesse iniziali il successo travolgente di Fortnite convinse Epic a staccare la spina. Quanto a Unreal, è ancora oggi un punto di riferimento per la grafica con gli Unreal Engine, e con Tim Sweeney, il suo creatore, che è ancora al timone di Epic Games.

I link per il download senza restrizioni di Unreal Gold e Unreal Tournament si trovano a questo indirizzo sul forum di ResetEra. Naturalmente si tratta di giochi molto vecchi con diversi aspetti obsoleti dalla prospettiva degli utenti di oggi. Girano alla risoluzione di 640x480 pixel, mentre per muoversi bisogna usare le frecce direzionali e non i pulsanti WASD.

Ma funzionano, sono gratuiti e fanno un grosso servizio alla causa della preservazione dei vecchi giochi. Con i produttori che - a differenza di questo caso - spesso ostacolano questa causa, unitamente al disinteresse delle giovani generazioni per certi titoli del passato, alcune perle rischiano velocemente di essere dimenticate.

D'altronde, non è la prima volta che si parla di Internet Archive in abbinamento alla preservazione di vecchi giochi del passato. Moltissimi titoli MS-DOS degli anni '80 e '90, infatti, sono rintracciabili tramite Internet Archive, come abbiamo già visto in un articolo.