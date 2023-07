Unreal Engine 5.3: arriva la beta del nuovo update per il motore di Epic Games

Epic Games ha rilasciato su GitHub l'ultima versione del suo motore di gioco, Unreal Engine 5.3. Si tratta di una release con la quale gli sviluppatori possono iniziare a testare i miglioramenti apportati alla nuova release, soprattutto per Path Tracing, Nanite e Lumen.

In particolare, l'aggiornamento migliora la resa grafica di tutte e tre le tecnologie, ma non solo. Grazie al miglioramento delle funzionalità adesso gli sviluppatori avranno un maggiore controllo anche sulle prestazioni consentendo di rendere l'uso di queste tecniche meno gravoso per un maggior numero di configurazioni.

Un aspetto non di poco conto se si considera che attualmente richiedono hardware di fascia alta o enthusiast per essere utilizzate al massimo delle proprie potenzialità, mantenendo un livello di performance che talvolta rimane semplicemente inaccettabile senza il supporto delle tecniche di upscaling come DLSS, FSR o XeSS, soprattutto nel caso del Path Tracing.

In aggiunta a tutto ciò sono stati integrati anche due nuovi strumenti per la riproduzione dei tessuti: Panel Cloth Editor e ML Cloth. Non mancano, infine, ulteriori miglioramenti per i modelli dei personaggi.

Tuttavia, al momento sono ancora pochi i giochi basati sul nuovo motore di Epic Games che ha già dimostrato in più occasioni le sue potenzialità. Proprio pochi giorni fa abbiamo potuto ammirare una versione di Matrix Awakens, demo distribuita per mostrare le capacità del motore, unita a una tecnologia basata sull'IA per la generazione di dialoghi in tempo reale, e il risultato è a dir poco impressionante.

Si tratta di un motore relativamente giovane, per cui l'adozione ancora limitata è piuttosto comprensibile, ma sono già diversi gli sviluppatori che hanno annunciato il trasferimento dei propri progetti sul nuovo Unreal Engine 5. Un esempio è il recentemente annunciato Payday 3 che sarà rilasciato nella versione UE4, ma gli sviluppatori hanno già anticipato che verrà effettuato il passaggio al nuovo motore con un aggiornamento.