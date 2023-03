Unreal Engine 5 stupisce nelle nuove tech demo: la grafica next-gen sarà spaziale

Nel corso dello State of Unreal 2023, Epic Games ha illustrato le novità del motore di gioco Unreal Engine 5.2, dando spazio ad alcune produzioni basate su quella che viene definita "la spina dorsale dell'ecosistema di Epic".

Una delle tech demo ha coinvolto un furgoncino Rivian R1T elettrico che si districava in un ambiente realistico densamente popolato da alberi e vegetazione realizzata con Quixel Megascans e imponenti strutture rocciose scoscese create con Quixel MegaAssemblies.

"L'esterno dell'R1T prende vita nella demo grazie al nuovo sistema di shading Substrate, che offre agli artisti la libertà di comporre e sovrapporre diversi modelli di ombreggiatura per raggiungere livelli di fedeltà e qualità non possibili prima in tempo reale. Substrate viene fornito nella versione 5.2 come funzionalità sperimentale", afferma Epic Games.

Un'altra tech demo degna di nota ha riguardato Senua's Saga: Hellblade II, il sequel del gioco di Ninja Theory, con un video incentrato sulle animazioni facciali create con MetaHuman Creator, tool svelato nel 2021. Molto interessante anche una produzione sudcoreana chiamata Project M, un action adventure in sviluppo presso NCSoft.