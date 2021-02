MetaHuman, la soluzione di Epic Games per creare volti iperrealistici

MetaHuman Creator è il nuovo incredibile strumento di Epic Games per realizzare volti umani altamente realistici e con animazioni il più convincenti possibili. Accessibile da browser e basato sull'Unreal Engine, questa nuova soluzione consente agli sviluppatori di realizzare rapidamente dei "metaumani" (ogni richiamo al mondo DC è puramente causale) da usare in contenuti digitali come videogiochi, film, serie TV e molto altro ancora.

Secondo Epic Games, MetaHuman Creator riduce a 1-2 ore il processo di creazione del modello digitale di un personaggio che spesso richiede settimane o mesi. Come potete vedere nei video diffusi, è possibile personalizzare praticamente qualsiasi aspetto del metaumano (capelli, barba, forma del viso, abbigliamento, ecc.) direttamente dal browser.

L'azienda ritiene che ci troviamo di fronte a un nuovo punto di riferimento "per la credibilità degli esseri umani digitali e la facilità nel crearli. Potete manipolare direttamente i tratti del viso, regolare l'incarnato della pelle e scegliere tra tipi di corpo, acconciature, vestiti e altro ancora preimpostati. Potete persino modificare i denti del vostro personaggio". MetaHuman Creator funziona in streaming, quindi il processo di modifica avviene sul cloud: una volta terminato, il personaggio può essere esportato nell'Unreal Engine per l'animazione e in altri programmi.

"Finora uno dei compiti più ardui nella creazione di contenuti 3D è stato quello di realizzare esseri umani digitali davvero convincenti. Anche gli artisti più esperti necessitano di una notevole quantità di tempo, impegno e attrezzature, solo per un personaggio", ha affermato Vladimir Mastilovic, vicepresidente per la tecnologia digitale umana di Epic. "Dopo decenni di ricerca e sviluppo e grazie all'ingresso di aziende come 3Lateral, Cubic Motion e Quixel nella famiglia Epic, quella barriera è stata eliminata tramite Unreal Engine e siamo entusiasti di presentarvi MetaHuman Creator".

Se volete provare la demo di MetaHuman, avete bisogno di un account Epic e del launcher di Epic Games - recatevi su questa pagina sia per avere maggiori informazioni che per scaricare l'anteprima. Al momento Epic non ha dichiarato quando intende rilasciare MetaHuman Creator al pubblico, limitandosi a citare un generico 2021.