Uno streamer ha provato a completare DooM Eternal a Ultra-Incubo, ed è morto all'ultimo boss

DooM Eternal ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, approfittando anche del fatto che molta gente è costretta a rimanere a casa per via dell'emergenza Coronavirus. Il successo dipende anche dal suo elevato livello di difficoltà, che diventa proibitivo a Ultra-Incubo, dove i nemici sono più resistenti e dove non è possibile caricare un salvataggio precedente in caso di morte.

Lo streamer Moonmoon ha tentato di completare DooM Eternal a Ultra-Incubo, portando testimonianza della sua esperienza su Twitch. Dopo essere andato avanti senza morire fino all'ultimo boss, durante lo scontro finale muore senza poter infliggere il colpo definitivo. Si tratta di Icona del Peccato, un boss storico nell'immaginario di DooM perché era l'ultimo nemico dell'iconico DooM 2.

Nello scontro finale bisogna affrontare una serie di demoni a scorta di Icona del Passato. Dopo aver recuperato una carica per la sua spada energetica, il cui nome effettivo è, Moonmoon soccombe a uno dei demoni un attimo prima di poter assestare il colpo con la spada.

Già DooM (2016) era molto difficile in modalità Ultra-Incubo e, durante la fase di promozione del gioco, i dipendenti di id Software ammisero che nessuno di loro era riuscito a completarlo a questo livello di difficoltà. E per DooM Eternal sembra che le cose non siano cambiante, anzi è diventato ancora più difficile. Al punto che è lecito porsi la domanda: DooM Eternal è effettivamente completabile a Ultra-Incubo?

