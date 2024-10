Unity 6: la nuova tech demo è spettacolare, ma gli sviluppatori lo preferiranno a UE5?

La demo tecnologica Time Ghost è stata mostrata in occasione dello Unite 2024 che si è svolto a Barcellona con l'obiettivo di mostrare agli sviluppatori le potenzialità del nuovo Unity 6, come rivale di Unreal Engine 5, il motore grafico che si sta velocemente diffondendo nel mondo dello sviluppo di videogiochi next-gen. Girava su una postazione dotata di Intel Core i9 14900K e Nvidia GeForce RTX 4090, evidenziando anche una forte componente artistica oltre che tecnologica, visto che ha riportato alla mente alcuni aspetti degli immaginari di Death Stranding e Battlefield.

Da diversi anni Unity cerca di togliere il primato a Unreal Engine ma il risultato più significativo che è riuscito a raggiungere è limitato ai giochi per le piattaforme mobile, soprattutto in 2D. In questa fascia del mercato, è diventata effettivamente la piattaforma di riferimento, mentre in ambito desktop non è mai riuscito a raggiungere i risultati non solo di Epic Games ma neanche di Ubisoft, con il motore Snowdrop, o Guerrilla Games, con Decima.

Non solo, recentemente Unity ha dovuto affrontare problemi con la sua community legati al suo piano tariffario, e ha dovuto mettere in atto un piano di licenziamenti in seguito alle dimissioni dell'amministratore delegato John Riccitiello (ex CEO di Electronic Arts), avvenute nell'ottobre del 2023.

Allo stesso tempo, il campo dei videogiochi non è l'unico ambito di contesa, visto che queste tecnologie vengono sempre più utilizzate all'interno di set di produzione virtuale, come quelli che hanno dato i natali a serie televisive come The Mandalorian, Westworld e Fallout. In tutti questi casi, infatti, gli studi di produzione hanno usato tecnologia Unreal.