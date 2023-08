Uncharted, il sequel del film sembra essere una certezza: parla il producer

Nel 2022 i fan di Uncharted hanno assistito al debutto del primo adattamento cinematografico dell'iconico videogioco PlayStation. Il tie-in non è stato un vero e proprio successo di critica, avendo ricevuto un'accoglienza alquanto tiepida dalle principali testate specializzate; eppure, la pellicola di Sony Pictures ha comunque sbancato al bottegino, con oltre 400 milioni di dollari al box office globale. Di fronte a questi numeri, difficilmente i produttori ignoreranno l'idea di un eventuale sequel e, come volevasi dimostrare, qualcuno ha già 'spifferato' qualcosa.

Uncharted 2 sempre più probabile: le parole di Charles Roven

L'adattamento live-action di Uncharted non avrà conquistato tutti i fan, né la critica, ma sappiamo benissimo che produttori e distributori cinematografici danno sempre priorità ai guadagni. Ecco dunque che Charles Roven ci offre qualche indizio su un ipotetico Uncharted 2.

In un'intervista concessa a The Hollywood Reporter, Roven ha parlato per la prima volta del seguito di Uncharted confermandone, di fatto, la realizzazione. Quando gli è stato domandato se ci fosse l'intenzione di continuare il lavoro su questo franchise, Roven ha dichiarato: "Sì! Ci siamo davvero divertiti con quel film. Ai fan è piaciuto molto, così come è piaciuto alle persone che non conoscevano il videogioco. Abbiamo decisamente intenzione di farne un altro".

Roven non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, ma si tratta di una prima buona notizia per coloro che hanno apprezzato il tie-in distribuito da Sony Pictures.

Noto per aver prodotto numerosi film di supereroi e, in particolare, la trilogia de 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan, Charles Roven è uno dei produttori del lungometraggio ispirato all'action/adventure di Naughty Dog. Diretto da Ruben Fleischer, il film del 2022 vede protagonista un giovane Nathan Drake interpretato dal talentuoso Tom Holland, l'ultimo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Nel cast troviamo anche l'attore Mark Wahlberg, che presta il suo volto al carismatico Victor 'Sully' Sullivan, e Antonio Banderas, nel ruolo dell'antagonista Santiago Moncada.

Con un budget di circa 120 milioni di dollari, la pellicola ha incassato la bellezza di 407,1 milioni di dollari al box office, confermando così il proprio successo commerciale.