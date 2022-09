Una GeForce GT 640 è sufficiente per giocare a Return to Monkey Island

Se siete tra i giocatori in trepidante attesa di giocare al nuovo capitolo di Monkey Island, allora vi farà piacere sapere che i requisiti minimi sono decisamente accessibili. Saranno sufficienti una NVIDIA GeForce GT640 o una Radeon HD 7750 per giocare al nuovo titolo edito da Devolver Digital, in arrivo il 19 settembre.

Sulla pagina di Steam, infatti, sono apparsi i requisiti minimi ufficiali per giocare al nuovo Return to Monkey Island. Si tratta di soluzioni a dir poco modeste che consentiranno anche alle macchine più obsolete di far girare il titolo in maniera tutto sommato godibile.

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: AMD FX-4300 o Intel Core i3-3240

Memoria: 8GB di RAM

Scheda video: Radeon HD 7750 (1 GB VRAM) o equivalente / GeForce GT 640 (2 GB VRAM) o equivalente

Memoria: 4GB di spazio libero su HDD o SSD

Paradossalmente, per i computer più datati, l'unico vero limite potrebbe essere proprio il sistema operativo che andrà aggiornato. Nel caso invece delle configurazioni recenti, requisiti così accessibili potrebbero consentirvi persino di giocare senza una scheda video discreta e procedere direttamente con la GPU integrata nel processore.