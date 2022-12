Una console poco più grande di una moneta: ecco l'Arduboy Mini, la console basata su Arduino

Non è per dita grandi, questo è certo, la nuova console nata dalla mente di Kevin Bates e basata su Arduino. Si tratta di una miniaturizzazione dell'originale Arduboy, anch'esso ad opera dello stesso sviluppatore, che racchiude in uno spazio davvero piccolissimo una console completa e supportata da una lista di oltre 300 giochi open source ad 8 bit in continuo aggiornamento.

Il progetto prende forma su un piccolo SoC basato su un processore ATmega32u4 a 16 MHz sul quale viene installato un minuscolo display OLED monocromatico da 128 x 64 pixel. Frontalmente presenta solo 4 pulsanti direzionali e due pulsanti azione che permettono di interagire con i software.

Ovviamente non si propone come alternativa alle più comuni e potenti console portatili – seppur è da un po' che non si vede nulla di nuovo escludendo Switch Lite – quanto più come un simpatico gadget da portare sempre con sé rivolto soprattutto agli appassionati di sviluppo e di hacking.

Anzi, in realtà è proprio la console che sprona ad esplorare il mondo della programmazione. Questa, infatti, sarà consegnata senza una batteria o un altoparlante. Vengono semplicemente etichettati i contatti di saldatura per installare autonomamente gli ulteriori componenti. In alternativa, rimane comunque possibile alimentarla attraverso la porta USB Type-C in basso.

Attualmente, il piccolo dispositivo è disponibile su Kickstarter al prezzo di 29 dollari. L'obiettivo era raggiungere un finanziamento di 10.000 dollari, ma è stato agevolmente superato in sole 13 ore dall'apertura della campagna. Le consegne, però, sono previste solo da giugno 2023, insomma a pochi giorni dal lancio l'Arduboy Mini è già un successo.