Steam mostra finalmente la temperatura della CPU nelle ultime novità del client Beta

Steam mostra finalmente la temperatura della CPU nelle ultime novità del client Beta

Valve aggiorna il client Steam Beta con il Performance Monitor che ora mostra la temperatura della CPU su Linux e Windows. Su Windows serve un driver speciale, mentre su Linux funziona subito. Nuove correzioni migliorano lesperienza late-game e su macOS

di pubblicata il , alle 13:01 nel canale Videogames
Steam
 

Valve ha rilasciato un piccolo aggiornamento per il client Steam Beta, proseguendo nel miglioramento del nuovo Performance Monitor. Questa funzione rappresenta un'importante aggiunta a Steam, riducendo la necessità di utilizzare software di terze parti per monitorare le prestazioni del sistema.

La novità principale dellultimo aggiornamento riguarda il supporto all'indicazione della temperatura CPU sia su Linux che su Windows. Su Linux questa funzionalità sembra funzionare immediatamente senza bisogno di installazioni aggiuntive, mentre su Windows è necessario un driver in modalità kernel. Valve ha specificato che questo driver viene installato e attivato soltanto quando il Performance Monitor viene visualizzato con dettagli completi sulla CPU, a meno che non venga disattivato manualmente nelle impostazioni.

L'aggiunta fa parte di un impegno nel miglioramento delle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni in-game di Steam, che ora mostra non solo il frame rate ma anche dati approfonditi come lutilizzo e la temperatura di CPU e GPU, luso della RAM e altre informazioni cruciali per comprendere le prestazioni durante il gioco. Questo aiuterà i giocatori a identificare più facilmente problemi di prestazioni, senza dover installare ulteriori programmi esterni, offrendo unesperienza più integrata e immediata.

In aggiunta a questa funzione, laggiornamento beta ha corretto problemi di input mouse su macOS con display ad alta risoluzione e sistemato bug nella finestra di riepilogo dei giochi in caso di problemi nel caricamento di dati di guide popolari o preferite.

I migliori sconti su Amazon oggi
-29%

Apple AirPods Pro 2 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Funzione Apparecchio acustico, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Alta fedeltà, Ricarica USB-C

279.00 199.00 Compra ora
-43%

Amazfit GTR 3, 46 mm, Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, AMOLED, Monitor del Sonno, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2

149.90 85.03 Compra ora
-43%

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 2 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Supporto per testine + 1 Dentifricio Oral-B Pro-Expert, Pulizia Denti

129.99 Compra ora
2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
UtenteHD11 Agosto 2025, 13:49 #1
Ottima cosa, io gioco sempre in Underclock (ho fatto n. 3 .bat con comandi nvidia-smi e freq GPU varia in base alle richieste del gioco o programma, tipo risparmio minimo, medio ed alto) e riesco a giocare bene riducendo un po' grafica e si risparmi in ore corrente, ma poterlo vedere come va direttamente almeno temp va benissimo, ben accetto, grazie.
grng11 Agosto 2025, 14:01 #2
Originariamente inviato da: UtenteHD
Ottima cosa, io gioco sempre in Underclock (ho fatto n. 3 .bat con comandi nvidia-smi e freq GPU varia in base alle richieste del gioco o programma, tipo risparmio minimo, medio ed alto) e riesco a giocare bene riducendo un po' grafica e si risparmi in ore corrente, ma poterlo vedere come va direttamente almeno temp va benissimo, ben accetto, grazie.

Non bastano i profili dei vari afterburner e simili? tasto destro sull'icona, scegli il profilo e via, almeno io faccio cosí

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^