Steam mostra finalmente la temperatura della CPU nelle ultime novità del client Beta

Valve aggiorna il client Steam Beta con il Performance Monitor che ora mostra la temperatura della CPU su Linux e Windows. Su Windows serve un driver speciale, mentre su Linux funziona subito. Nuove correzioni migliorano lesperienza late-game e su macOS

Valve ha rilasciato un piccolo aggiornamento per il client Steam Beta, proseguendo nel miglioramento del nuovo Performance Monitor. Questa funzione rappresenta un'importante aggiunta a Steam, riducendo la necessità di utilizzare software di terze parti per monitorare le prestazioni del sistema.

La novità principale dellultimo aggiornamento riguarda il supporto all'indicazione della temperatura CPU sia su Linux che su Windows. Su Linux questa funzionalità sembra funzionare immediatamente senza bisogno di installazioni aggiuntive, mentre su Windows è necessario un driver in modalità kernel. Valve ha specificato che questo driver viene installato e attivato soltanto quando il Performance Monitor viene visualizzato con dettagli completi sulla CPU, a meno che non venga disattivato manualmente nelle impostazioni.

L'aggiunta fa parte di un impegno nel miglioramento delle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni in-game di Steam, che ora mostra non solo il frame rate ma anche dati approfonditi come lutilizzo e la temperatura di CPU e GPU, luso della RAM e altre informazioni cruciali per comprendere le prestazioni durante il gioco. Questo aiuterà i giocatori a identificare più facilmente problemi di prestazioni, senza dover installare ulteriori programmi esterni, offrendo unesperienza più integrata e immediata.

In aggiunta a questa funzione, laggiornamento beta ha corretto problemi di input mouse su macOS con display ad alta risoluzione e sistemato bug nella finestra di riepilogo dei giochi in caso di problemi nel caricamento di dati di guide popolari o preferite.