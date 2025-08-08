Heretic + Hexen: arriva a sorpresa il remaster "definitivo" con nuovi episodi e multiplayer cross-platform

Nightdive Studios e id Software rilanciano Heretic e Hexen in una versione definitiva per tutte le piattaforme con nuovi episodi, cross-play, mod community, upgrade gratuito per chi possiede gli originali e funzioni avanzate di accessibilità

Nightdive Studios e id Software hanno ufficializzato a sorpresa il rilascio della nuova edizione Heretic + Hexen, che riunisce i leggendari sparatutto fantasy in una versione restaurata e arricchita per le piattaforme moderne. Dopo aver segnato la storia con loriginale Heretic (1994) e il suo seguito Hexen (1995), i titoli di Raven Software tornano accessibili non solo per i veterani, ma anche per nuove generazioni grazie a un bundle che rinverdisce lesperienza dei due FPS dark fantasy.

La nuova pubblicazione combina Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic e Hexen: Deathkings of the Dark Citadel in un solo pacchetto, celebrando leredità di Raven Software e id Software, aggiungendo inoltre nuovi contenuti con le inedite campagne Heretic: Faith Renewed e Hexen: Vestiges of Grandeur, create appositamente per questa edizione e ispirate agli scenari degli originali. Il lavoro di Nightdive Studios, già noto per i remaster dei capolavori di id, ha portato su Xbox, PlayStation, Switch e PC un prodotto che non si limita ad aggiornare la veste tecnica, ma punta a espandere davvero la community e l'accessibilità delle due icone del genere.

Come? Offrendo una rassegna completa di funzionalità: questa versione, denominata definitiva, integra supporto completo al multiplayer online, locale, co-op e deathmatch fino a sedici giocatori, cross-play su tutte le piattaforme, mod pubblicate dalla community e un vastissimo ventaglio di funzioni aggiuntive pensate sia per i vecchi fan che per i nuovi arrivati. Il sistema di room code semplifica la creazione delle lobby tra amici indipendentemente dalla piattaforma, mentre la modalità split-screen consente di giocare in locale fino a quattro giocatori (otto su Xbox Series X|S e su PC). Il rilascio garantisce inoltre piena compatibilità con Steam Deck, permettendo unesperienza ottimale anche in mobilità grazie alla verifica ufficiale. La funzionalità estesa si riflette nellinclusione di dodici nuove lingue e opzioni di accessibilità avanzate, per un pubblico globale.

Per gli utenti che possiedono una versione originale di Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic o Hexen: Deathkings of the Dark Citadel sulle principali piattaforme  Steam, Windows Store/Xbox App, GoG  è previsto un upgrade gratuito al bundle Heretic + Hexen, senza perdere accesso alle vecchie versioni, che rimarranno disponibili come opzioni di avvio e download nei rispettivi store.

Il titolo può essere acquistato o avviato sulle principali piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows Store/Xbox Windows app, Steam, Good Old Games ed è incluso nellofferta Game Pass Ultimate e PC Game Pass, con arrivo previsto su NVIDIA GeForce NOW e Boosteroid. Si può giocare in cloud tramite xCloud e Steam (richiesto il possesso del gioco), mentre il supporto ai cloud gaming GeForce NOW e Boosteroid arriverà a breve. La versione Steam è ottimizzata anche per desktop Linux grazie a Proton.

Dal punto di vista tecnico, Heretic + Hexen si adatta alle capacità di ogni piattaforma: dai 720p/60FPS di Nintendo Switch (portatile), passando per 1080p/60FPS su PlayStation 4 e Xbox One, fino al nativo 4K a 120 FPS per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Su PC la risoluzione e gli FPS sono limitati solo dallhardware a disposizione. Il gioco supporta tastiera, mouse, tutti i controller principali (DualShock 4, DualSense, Nintendo Switch Pro, Xbox e Xinput), offrendo anche opzioni di mixed input per il multiplayer locale; lunica eccezione è lo Steam Controller, che non è supportato.

Il comparto sonoro propone la possibilità di alternare fra la colonna sonora MIDI e FM Synth originale (firmata Kevin Schilder) e larrangiamento potenziato Tome of Power di Andrew Hulshult. Inoltre, i giocatori possono esplorare la Raven Vault per accedere a materiali dietro le quinte della creazione degli originali.

Modding e creazione di contenuti giocano un ruolo fondamentale: è possibile esplorare e giocare le mod della community o crearne di nuove e pubblicarle (su PC), utilizzando strumenti come DoomTools, Ultimate DOOM Builder e SLADE. Solo i mod Featured sono visibili su Nintendo Switch tramite la piattaforma Bethesda.net. La pubblicazione di mod richiede un account Bethesda.net, che è necessario anche per il multiplayer online e la navigazione nel Mod Browser; la modalità single-player e il multiplayer locale non necessitano di connessione costante.

I requisiti minimi per PC sono: Windows 10 a 64 bit, Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 3 1300X, GPU GTX 650 TI (2GB) o AMD HD 7750 (1GB), 8GB RAM e 2GB di spazio disco, più connessione broadband per il multiplayer online. Per il 4K/120Hz sono consigliati hardware più potenti, come Core i5-6600k, Ryzen 5 1600 o GPU GTX 1070, RX Vega 56, Intel Arc A 580.