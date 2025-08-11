Steam su Chromebook, addio: scopri quando terminerà il supporto

Google interromperà il supporto a Steam per Chromebook dal 1 gennaio 2026: i giochi installati nellambito della Beta non saranno più disponibili, segnando la fine dellesperimento di gaming locale su ChromeOS, ma lasciando aperta la porta alle soluzioni cloud e Android

Google ha ufficializzato la chiusura del programma Beta di Steam per Chromebook, che terminerà il 1 gennaio 2026. La notizia arriva da un messaggio apparso nel Launcher di ChromeOS al tentativo di installare Steam: dal prossimo anno, i giochi installati tramite la Beta non saranno più disponibili e verranno rimossi dai dispositivi. Anche se Google ringrazia gli utenti per aver contribuito a fornire riscontri per il progetto, questo annuncio segna di fatto la fine di un esperimento iniziato appena nel 2022, con tante aspettative ma pochi risultati concreti.

La collaborazione tra Google e Valve per portare Steam su Chromebook nacque come parte di una forte spinta verso il gaming su ChromeOS. Nel 2022 venne presentata la versione Alpha di Steam, disponibile solo su un numero limitato di dispositivi con specifiche elevate, per poi passare alla Beta a novembre dello stesso anno, estendendo la compatibilità anche a modelli con Intel Core i3 o AMD Ryzen 3 e almeno 8GB di RAM, anche se era raccomandato Core i5 o Ryzen 5 e 16GB di RAM. Questa soluzione sfruttava la versione Linux dei giochi via Steam e il supporto del layer di compatibilità Proton di Valve, proprio come Steam Deck, ma i titoli realmente giocabili su Chromebook sono rimasti pochi: appena 99 quelli riconosciuti ufficialmente compatibili.

Nonostante lannuncio delle prime "Gaming Chromebook" realizzate da marchi come ASUS e Acer, lintera iniziativa non è mai davvero decollata. E come si può abbastanza facilmente intuire, il motivo principale è lhardware: la maggior parte dei Chromebook è pensata per il risparmio energetico e non dispone di CPU e GPU sufficientemente potenti per i giochi PC più moderni. Di fatto, nella stragrande maggioranza dei casi il vero limite non è il software, ma proprio le specifiche tecniche ridotte dei dispositivi. Steam per Chromebook non è mai uscito dalla fase Beta e, senza aggiornamenti o comunicazioni rilevanti da Google e Valve negli ultimi anni, la fine del progetto era già nellaria.

Guardando al futuro, Google lascia intendere che il gaming su Chromebook continuerà tramite altri canali: le app Android rimarranno disponibili dal Play Store per giochi locali, ma soprattutto sarà il cloud gaming a rappresentare la vera alternativa. Servizi come NVIDIA GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, sempre più stabili e performanti, permettono di giocare titoli AAA senza preoccuparsi delle limitazioni hardware, a patto di avere una buona connessione internet.