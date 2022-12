Dishonored si può ora ottenere gratuitamente su Epic Games Store

Epic Games Store sta ora concedendo gratuitamente la Definitive Edition di Dishonored. Originariamente rilasciata nel 2015 (il gioco originale risale al 2012), questa versione del gioco include una grafica migliorata e tutti i DLC rilasciati. Dishonored ha vinto diversi premi come miglior gioco dell'anno nel 2012, mentre altri sono andati alla software house che lo ha realizzato, Arkane Studios.

Dishonored è un avvincente gioco d'azione in soggettiva che mette i giocatori nei panni di un assassino armato di poteri soprannaturali spinto dal desiderio di vendetta di nome Corvo Attano. Grazie al flessibile sistema di combattimento di Dishonored, i giocatori sono in grado di eliminare i bersagli in maniera creativa e combinando le abilità soprannaturali, le armi e gli insoliti strumenti a loro disposizione. Il giocatore può scegliere in qualsiasi fase di gioco se procedere in maniera accorta e silenziosa o se attaccare direttamente i bersagli.

La Definitive Edition di Dishonored include i DLC Il Pugnale di Dunwall, dove si vestono i panni di Daud, il leggendario assassino che ha ucciso l'imperatrice; Le Streghe di Brigmore, con la conclusione della storia di Daud; Dunwall City Trials, dove si sperimentano il flessibile sistema di combattimento, le meccaniche di furtività e le varie ambientazioni di Dishonored in modo innovativo, affrontando 10 mappe che offrono svariate sfide; e Void Walker's Arsenal, che include personaggi bonus, slot per Amuleti d'Osso aggiuntivi e altro ancora.

Per ottenere gratuitamente Dishonored: Definitive Edition basta seguire questo indirizzo. Inoltre, Epic offre gratuitamente anche il gioco di combattimenti a squadre in prima persona Eximius: Seize the Frontline, mentre dal 6 gennaio sarà gratuito Kerbal Space Program, brillante simulatore che consente di assemblare complessi veicoli spaziali.