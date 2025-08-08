Secure Boot e TPM 2.0 obbligatori per giocare a Battlefield 6, anche per la Beta aperta

EA ha introdotto l'obbligo di Secure Boot e TPM 2.0 per Battlefield 6 su PC. Le nuove misure, affiancate da sistemi anti-cheat proprietari, mirano a contrastare manipolazioni avanzate, rootkit e spoofing

Come riportato sul sito ufficiale, Battlefield 6 introdurrà il Javelin Anticheat, un sistema sviluppato ex novo da esperti del settore della sicurezza. Tuttavia, Javelin è un anticheat kernel e richiederà sia il Secure Boot che il TPM 2.0 attivi direttamente dal BIOS.

Il team di Battlefield ha confermato che Secure Boot sarà già un requisito anche per accedere alla beta aperta di Battlefield 6 su PC, insieme ovviamente a TPM 2.0. La funzione è disponibile per sistemi Windows 10 e 11 ed è necessario per impedire l'utilizzo di software che agiscono all'avvio del sistema. In particolare, Secure Boot e TPM 2.0 contrastano:

Cheat e rootkit a livello kernel

Manipolazione della memoria

Spoofing e manipolazione dell'ID hardware

Macchine virtuali ed emulazione

Manomissione dei sistemi anti-cheat

Come anticipato, i due sistemi lavoreranno di concerto con EA Javelin Anticheat, un sistema proprietario sviluppato internamente da ingegneri e analisti specializzati, in grado di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni titolo. Questo approccio mira a garantire un ambiente di gioco più sicuro e competitivo, in risposta all'evoluzione continua delle tecniche dei cheater.

I membri del team Javelin lavorano a stretto contatto con quelli dedicati al "gioco positivo" di Battlefield per perfezionare i dati, le informazioni e gli strumenti necessari per garantire un gioco equo per tutti i giocatori nei titoli dei Battlefield Studios.

Peraltro, non si tratta di una scelta esclusivamente di Electronic Arts, ma anche Activision adotterà le stesse misure per il prossimo Call of Duty Black Ops 7. Lo sviluppatore ha dichiarato che "questa protezione a livello hardware è una parte integrante degli sforzi per contrastare i cheater".