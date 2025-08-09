GTA 6 a 80 euro? Take-Two frena sul prezzo e punta tutto sul valore percepito

Durante la recente call con gli investitori, il CEO di Take-Two ha risposto alle indiscrezioni sul possibile prezzo maggiorato di Grand Theft Auto 6. Nessuna conferma sull'ipotesi degli 80 euro, ma un messaggio chiaro: il valore dell'esperienza sarà superiore al prezzo richiesto

Le voci su un possibile rincaro del prezzo di lancio di Grand Theft Auto 6 hanno alimentato il dibattito negli ultimi mesi. Si è parlato anche di una soglia di 100 dollari come nuovo riferimento per i titoli più attesi, ma Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ha gettato acqua sul fuoco durante l'ultima call con gli investitori.

Secondo quanto riporta Gamespot, alla domanda su un eventuale prezzo di 80 euro per il nuovo capitolo della serie, Zelnick ha risposto in modo cauto: "Crediamo che ogni esperienza per il consumatore sia l'intersezione tra ciò che riceve e quanto paga per riceverlo. Il nostro obiettivo è superare di molto le aspettative e di offrire un intrattenimento che valga più del prezzo richiesto."

Il dirigente ha poi ricordato che il settore ha sempre fatto uso di prezzi variabili, tra edizioni speciali e sconti progressivi dopo il lancio. La strategia di Take-Two sembra quindi puntare a una valutazione più flessibile, ma le parole di Zelnick non sembrano per niente escludere un prezzo più alto, di 100 dollari, come vogliono le speculazioni.

Sono anche emersi nuovi dettagli sul comparto musicale del nuovo titolo: Lazlow Jones, ex dipendente Rockstar e voce storica delle stazioni radio in-game, ha dichiarato che non farà parte del progetto. Ma non è escluso che musicisti reali possano avere un ruolo attivo nelle radio del gioco.

Grand Theft Auto VI si concentra sulla storia intrecciata di Jason Duval e Lucia Caminos, due criminali legati da un rapporto complicato che si evolve tra le strade assolate di Vice City. Jason è un ex soldato segnato da un passato di truffe e traffici nelle Leonida Keys, che spera di cambiare vita, ma si ritrova risucchiato ancora più a fondo nel crimine proprio a causa di Lucia. Lei, reduce dal carcere e motivata dal desiderio di riscattare la memoria della madre, si presenta come una figura determinata, il cui sguardo e le cicatrici raccontano una vita fatta di dure prove e sopravvivenza. Intorno a loro si muove un cast di comprimari che promette una narrazione corale ricca di sfumature e contrasti, con personaggi che spaziano dal rapinatore veterano al produttore musicale emergente, dal trafficante navigato all'imprenditore borderline, tutti inseriti in una trama che mescola ambizioni personali e criminalità organizzata.

Il mondo di gioco si estende nello stato fittizio di Leonida, reinterpretazione romanzata della Florida, che accoglie sei aree distinte. Vice City torna, dunque, protagonista, tra grattacieli luccicanti e quartieri degradati, mentre una delle altre location previste, Ambrosia, offre un'atmosfera da resort tropicale e Grassrivers trascina il giocatore in paludi misteriose e pericolose. Le isole delle Leonida Keys riportano l'immaginario caraibico con traffici via mare, mentre il Monte Kalaga propone uno scenario montano con foreste selvagge e percorsi impervi. Infine, Port Gellhorn rappresenta un crocevia di traffici nascosti e storie da scoprire, incastonato in un vecchio porto decadente.

A impressionare è anche la qualità tecnica mostrata dai contenuti fino a qui rilasciati: riflessi realistici, texture dettagliate, animazioni facciali credibili e paesaggi dinamici confermano che buona parte del materiale proviene direttamente dal motore grafico interno di Rockstar. Gli scatti evidenziano frammenti di gameplay che includono inseguimenti frenetici, sparatorie urbane e momenti di vita quotidiana che lasciano intravedere una maggiore enfasi sulle relazioni tra personaggi e sull'interazione con l'ambiente.

Grand Theft Auto 6 sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dal 26 maggio 2026.