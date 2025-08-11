Frantumato il record mondiale: ecco il gioco che batte Fortnite senza sparare un colpo

Un gioco di giardinaggio creato da un adolescente su Roblox conquista milioni di utenti, superando ogni record di giocatori simultanei grazie a un'esperienza rilassante, lontana dai classici videogame d'azione

di pubblicata il , alle 16:01 nel canale Videogames
 

Che si tratti di una fuga rilassante dai ritmi frenetici della vita reale o semplicemente di un passatempo per contrastare la noia delle vacanze, Grow a Garden, il nuovo gioco virale su Roblox dedicato al giardinaggio, è diventato il vero fenomeno videoludico dellestate. Niente sparatorie, né corse frenetiche o combattimenti: in Grow a Garden si coltivano orti virtuali in totale tranquillità.

A fine giugno, il gioco di giardinaggio ha raggiunto il picco mondiale di 21,6 milioni di giocatori simultanei, frantumando il precedente record di Fortnite (15,2 milioni) secondo i dati di Roblox.

Quel che più stupisce, è che il gioco è stato realizzato in pochi giorni da un sedicenne, e ha rapidamente polverizzato il record mondiale di giocatori simultanei, superando giganti del settore che da anni investono milioni nello sviluppo dei loro videogames. In Grow a Garden non esistono penalità severe, a favore di un gameplay decisamente rilassato e indulgente, probabilmente proprio come "atto di ribellione" alla frenesia della vita quotidiana. Il gioco ricorda un po' FarmVille e un po' Animal Crossing, ma anche titoli come Stardew Valley o Graveyard Keeper: ci sono tante cose da fare, ma ognuno sceglie il suo ritmo di gioco. Latmosfera è caratterizzata da una grafica ispirata a Minecraft e una raffinata colonna sonora di musica classica.

Per iniziare la propria avventura su Grow a Garden serve solo un account Roblox. Si parte con un appezzamento vuoto e una piccola somma virtuale da investire nelle prime sementi. Da lì, basta piantare, raccogliere, vendere i raccolti e investire in nuove sementi, animali e strumenti. Il gioco si può affrontare senza spendere denaro reale, anche se la progressione risulta più lenta. Vendendo le prime colture, si guadagnano fondi per acquistare nuove varietà.

Il successo di Grow a Garden consolida ulteriormente il ruolo di Roblox non solo nelluniverso dei videogiochi, ma anche nella cultura popolare, confermandone il potere fra i giovanissimi. E proprio per Roblox, spesso nellocchio del ciclone per presunti rischi per i più piccoli, Grow a Garden rappresenta anche unoccasione di riscatto. Sono infatti state introdotte nuove misure di sicurezza, tra cui restrizioni in chat e strumenti più avanzati per la privacy. I nuovi giocatori possono contare sullaiuto degli utenti veterani, che regalano oggetti e segnalano al gruppo la disponibilità di semi rari.

4 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Fantapollo11 Agosto 2025, 19:38 #1
Ma quando raccontano che il gioco sia stato sviluppato in pochi giorni da un sedicenne ci credete davvero?

Korn12 Agosto 2025, 08:39 #2
beh stiamo parlando di roblox
rattopazzo12 Agosto 2025, 10:16 #3
Originariamente inviato da: Fantapollo
Ma quando raccontano che il gioco sia stato sviluppato in pochi giorni da un sedicenne ci credete davvero?



Con l'aiuto dell'IA che può automatizzare certi compiti non lo trovo così impossibile.
biometallo12 Agosto 2025, 10:33 #4
Originariamente inviato da: Korn
beh stiamo parlando di roblox


Esattamente, anche se sono troppo per averlo mai usato vedo la mia nipotina che ci passa le giornate sopra e mi ha fatto vedere diversi "giochi" creati con roblox, cosa che appunto richiede pochi minuti e nessuna conoscenza tecnica, come si può vedere anche solo aprendo uno dei tanti tutorial presenti sul tubo:

https://www.youtube.com/watch?v=BX_2cnScJMM

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
