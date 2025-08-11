Frantumato il record mondiale: ecco il gioco che batte Fortnite senza sparare un colpo
Un gioco di giardinaggio creato da un adolescente su Roblox conquista milioni di utenti, superando ogni record di giocatori simultanei grazie a un'esperienza rilassante, lontana dai classici videogame d'azionedi Andrea Bai pubblicata il 11 Agosto 2025, alle 16:01 nel canale Videogames
Che si tratti di una fuga rilassante dai ritmi frenetici della vita reale o semplicemente di un passatempo per contrastare la noia delle vacanze, Grow a Garden, il nuovo gioco virale su Roblox dedicato al giardinaggio, è diventato il vero fenomeno videoludico dellestate. Niente sparatorie, né corse frenetiche o combattimenti: in Grow a Garden si coltivano orti virtuali in totale tranquillità.
A fine giugno, il gioco di giardinaggio ha raggiunto il picco mondiale di 21,6 milioni di giocatori simultanei, frantumando il precedente record di Fortnite (15,2 milioni) secondo i dati di Roblox.
Quel che più stupisce, è che il gioco è stato realizzato in pochi giorni da un sedicenne, e ha rapidamente polverizzato il record mondiale di giocatori simultanei, superando giganti del settore che da anni investono milioni nello sviluppo dei loro videogames. In Grow a Garden non esistono penalità severe, a favore di un gameplay decisamente rilassato e indulgente, probabilmente proprio come "atto di ribellione" alla frenesia della vita quotidiana. Il gioco ricorda un po' FarmVille e un po' Animal Crossing, ma anche titoli come Stardew Valley o Graveyard Keeper: ci sono tante cose da fare, ma ognuno sceglie il suo ritmo di gioco. Latmosfera è caratterizzata da una grafica ispirata a Minecraft e una raffinata colonna sonora di musica classica.
Per iniziare la propria avventura su Grow a Garden serve solo un account Roblox. Si parte con un appezzamento vuoto e una piccola somma virtuale da investire nelle prime sementi. Da lì, basta piantare, raccogliere, vendere i raccolti e investire in nuove sementi, animali e strumenti. Il gioco si può affrontare senza spendere denaro reale, anche se la progressione risulta più lenta. Vendendo le prime colture, si guadagnano fondi per acquistare nuove varietà.
Il successo di Grow a Garden consolida ulteriormente il ruolo di Roblox non solo nelluniverso dei videogiochi, ma anche nella cultura popolare, confermandone il potere fra i giovanissimi. E proprio per Roblox, spesso nellocchio del ciclone per presunti rischi per i più piccoli, Grow a Garden rappresenta anche unoccasione di riscatto. Sono infatti state introdotte nuove misure di sicurezza, tra cui restrizioni in chat e strumenti più avanzati per la privacy. I nuovi giocatori possono contare sullaiuto degli utenti veterani, che regalano oggetti e segnalano al gruppo la disponibilità di semi rari.
Con l'aiuto dell'IA che può automatizzare certi compiti non lo trovo così impossibile.
Esattamente, anche se sono troppo per averlo mai usato vedo la mia nipotina che ci passa le giornate sopra e mi ha fatto vedere diversi "giochi" creati con roblox, cosa che appunto richiede pochi minuti e nessuna conoscenza tecnica, come si può vedere anche solo aprendo uno dei tanti tutorial presenti sul tubo:
https://www.youtube.com/watch?v=BX_2cnScJMM
