Frantumato il record mondiale: ecco il gioco che batte Fortnite senza sparare un colpo

Che si tratti di una fuga rilassante dai ritmi frenetici della vita reale o semplicemente di un passatempo per contrastare la noia delle vacanze, Grow a Garden, il nuovo gioco virale su Roblox dedicato al giardinaggio, è diventato il vero fenomeno videoludico dellestate. Niente sparatorie, né corse frenetiche o combattimenti: in Grow a Garden si coltivano orti virtuali in totale tranquillità.

A fine giugno, il gioco di giardinaggio ha raggiunto il picco mondiale di 21,6 milioni di giocatori simultanei, frantumando il precedente record di Fortnite (15,2 milioni) secondo i dati di Roblox.

Quel che più stupisce, è che il gioco è stato realizzato in pochi giorni da un sedicenne, e ha rapidamente polverizzato il record mondiale di giocatori simultanei, superando giganti del settore che da anni investono milioni nello sviluppo dei loro videogames. In Grow a Garden non esistono penalità severe, a favore di un gameplay decisamente rilassato e indulgente, probabilmente proprio come "atto di ribellione" alla frenesia della vita quotidiana. Il gioco ricorda un po' FarmVille e un po' Animal Crossing, ma anche titoli come Stardew Valley o Graveyard Keeper: ci sono tante cose da fare, ma ognuno sceglie il suo ritmo di gioco. Latmosfera è caratterizzata da una grafica ispirata a Minecraft e una raffinata colonna sonora di musica classica.

Per iniziare la propria avventura su Grow a Garden serve solo un account Roblox. Si parte con un appezzamento vuoto e una piccola somma virtuale da investire nelle prime sementi. Da lì, basta piantare, raccogliere, vendere i raccolti e investire in nuove sementi, animali e strumenti. Il gioco si può affrontare senza spendere denaro reale, anche se la progressione risulta più lenta. Vendendo le prime colture, si guadagnano fondi per acquistare nuove varietà.

Il successo di Grow a Garden consolida ulteriormente il ruolo di Roblox non solo nelluniverso dei videogiochi, ma anche nella cultura popolare, confermandone il potere fra i giovanissimi. E proprio per Roblox, spesso nellocchio del ciclone per presunti rischi per i più piccoli, Grow a Garden rappresenta anche unoccasione di riscatto. Sono infatti state introdotte nuove misure di sicurezza, tra cui restrizioni in chat e strumenti più avanzati per la privacy. I nuovi giocatori possono contare sullaiuto degli utenti veterani, che regalano oggetti e segnalano al gruppo la disponibilità di semi rari.