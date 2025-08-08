PS5 Slim Digital con Call of Duty: Black Ops 6 con 100 di sconto su Amazon, ma per poco

La console next-gen più desiderata torna in super offerta: PlayStation 5 Slim Digital con Call of Duty: Black Ops 6 scende a 399, ben 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Un'occasione perfetta per passare al gaming in 4K con ray tracing e SSD ultraveloce, ma la disponibilità è limitata

PlayStation 5 Slim Digital torna protagonista su Amazon con un'offerta che farà gola a molti gamer: il bundle con Call of Duty: Black Ops 6 scende a 399 , con un risparmio reale di 100 rispetto al prezzo di listino. Una promozione imperdibile per chi aspettava il momento giusto per entrare nel mondo next-gen targato Sony.

La versione "Digital Slim" conserva tutta la potenza della PS5 tradizionale ma in un design più compatto e leggero, perfetto per gli spazi ridotti o per chi cerca un look più essenziale. Non ha il lettore ottico, quindi niente dischi fisici: giochi e contenuti si scaricano direttamente dal PlayStation Store, con la comodità di avere tutto in digitale.

Sotto la scocca si trova un SSD da 1 TB ad altissima velocità, che garantisce caricamenti rapidissimi e transizioni istantanee tra giochi e app. Il cuore della console è basato su CPU AMD Ryzen Zen 2 a 8 core e GPU RDNA 2, capaci di gestire ray tracing, 4K a 120 fps e tutte le tecnologie più avanzate, incluso il refresh rate variabile (VRR).

Lesperienza audio è immersiva grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech, progettata per offrire una spazialità sonora eccezionale anche senza cuffie professionali. Il nuovo chassis, più sottile e curato nei dettagli, riduce peso e ingombro rispetto al modello originario, pur mantenendo lo stesso livello prestazionale.

Il bundle attualmente in promozione su Amazon include anche Call of Duty: Black Ops 6, uno dei titoli più attesi della stagione, pronto a sfruttare al massimo le capacità tecniche della console.

Disponibilità limitata e sconto reale: 100 in meno per una PS5 Slim Digital con un tripla A in omaggio non si vedono tutti i giorni. L'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.