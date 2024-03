Un nuovo Titanfall sarebbe in sviluppo, ma non aspettatevi Titanfall 3!

Stando ad alcune voci, negli studi di Respawn Entertainment ci sarebbe un piccolo team impegnato in un nuovo progetto di Titanfall. Tuttavia, non si tratterebbe di un Titanfall 3, ma di un nuovo gioco ambientato nel medesimo universo.

La gola profonda è ancora quella di Jeff Grubb, scrittore e game designer, che negli anni si è costruito una certa affidabilità come insider. Stando alle sue fonti, un piccolo team starebbe lavorando a un nuovo progetto ambientato nell'universo degli enormi mecha. In effetti, fu lo stesso Vince Zampella, capo di Respawn, a riferire di una piccola squadra guidata da Steve Fukuda, già director di Titanfall e Titanfall 2.

Nulla di nuovo sotto il sole: attraverso un'intervista di Axios pubblicata lo scorso maggio, eravamo già a conoscenza del team e del lavoro sull'IP che non si è mai interrotto. Ancor prima, abbiamo scoperto che un crossover per giocatore singolo tra Titanfall e Apex Legends – quest'ultimo, peraltro, ambientato nel medesimo universo di Titanfall – era in sviluppo, salvo poi essere cancellato secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato all'inizio dello scorso anno.

Tuttavia, Electronic Arts ha recentemente rivisto la sua strategia che, oltre a provocare 670 nuovi licenziamenti, punterà sulle proprietà intellettuali interne piuttosto che sulle produzioni su licenza. Non è da escludere, quindi, che il nuovo progetto di Titanfall possa trovare un suo spazio e vedere la luce nella futura lineup dell'editore.

D'altronde, alcuni giorni fa Laura Miele ha comunicato la cancellazione di un nuovo FPS basato su Star Wars. Certo, Battlefield e Apex rimangono gli shooter di riferimento per l'editore, ma EA potrebbe optare per qualche nuova proposta così da coprire una finestra temporale di pubblicazione più ampia.