EA avrebbe cancellato un progetto che coinvolgeva Titanfall e Apex Legends

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Electronic Arts avrebbe cancellato anche un altro progetto oltre ad Apex Legends Mobile e Battlefield Mobile. Si tratterebbe di uno sparatutto in prima persona single player ambientato nell'universo di Titanfall ed Apex Legends, di cui si era vociferato in passato.

Il titolo aveva come nome in codice TFL (Titanfall Legends) e viene attribuito a Mohammad Alavi che ne avrebbe diretto lo sviluppo fino al 2021. L'addio allo studio da parte di Alavi avrebbe però lasciato avuto importanti ripercussioni sul gioco, fino al drammatico epilogo, la cancellazione.

Secondo le fonti, la chiusura del progetto metterà a rischio la posizione di 50 dipendenti. La testata americana riporta che EA sarebbe intenzionata a ricollocare i lavoratori, ove possibile. In caso contrario, riceveranno compensazioni e saranno licenziati.

Ad aggiungere particolari alla ricostruzione di Bloomberg è Jeff Grubb di Giant Bomb, secondo cui il progetto era una campagna single player che richiamava lo stile di "Titanfall" ma che sarebbe stata inclusa in Apex Legends anziché essere venduta come titolo autonomo. Insomma, una sorta di espansione di Apex Legends e non certo qualcosa di assimilabile a un Titanfall 3.

Questa è l'ennesima notizia che dipinge un settore videoludico in difficoltà, tra giochi in ritardo, cancellazioni e licenziamenti. Solo alcune settimane fa vi abbiamo parlato di Ubisoft, in crisi finanziaria e costretta a cancellare ben sette progetti in fase di sviluppo, di cui tre nemmeno annunciati.