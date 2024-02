Un inedito Silent Hill disponibile gratuitamente insieme a un nuovo trailer di Silent Hill 2 Remake

Allo State of Play torna in tutto il suo splendore Silent Hill, franchise sul quale si è concentrata l'intera presentazione di Konami. In particolare, ha stupito il rilascio a sorpresa di Silent Hill: The Short Message, primo capitolo inedito dopo 10 anni, per di più disponibile da subito e gratuitamente per gli utenti PlayStation 5.

Silent Hill: The Short Message è chiaramente un gioco breve e, soprattutto, pensato per le nuove generazioni di fan della saga. La trama è ambientata ai giorni nostri, distaccata dai capitoli precedenti e futuri, e ruota attorno a temi attuali e molto vicini ai più giovani, quali la diffamazione e il bullismo attraverso i social network.

"Anita – protagonista del nuovo titolo – è stata inviata da un amico in un complesso di appartamenti abbandonati nella periferia della città. Esplorando l'inquietante ambiente circostante, Anita si ritroverà faccia a faccia con un'oscura verità che da tempo cercava di nascondere" recita l'annuncio.

Dal trailer è impossibile non notare i richiami a P.T., la demo pubblicata su PS4 di quello che doveva essere il nuovo capitolo canonico di Silent Hill, prima che nascessero i dissidi con Hideo Kojima e il gioco fosse cancellato. L'atmosfera è decisamente cupa e coinvolgente e, secondo Konami, consentirà alle nuove generazioni di assaporare il terrore psicologico che caratterizza il franchise.

Durante l'evento, inoltre, non è mancata l'occasione per mostrare un nuovo trailer del tanto atteso Silent Hill 2 Remake. In questo caso, il filmato si concentra per lo più sul nuovo sistema di combattimento, completamente rivisto rispetto al capitolo originale. Sfortunatamente lo sviluppatore non ha ancora condiviso una data d'uscita.